Les athlètes annabis dominent la compétition

Le plan d’eau de Beni Haroun, à Mila, a abrité, hier, la troisième édition du championnat national du kayak. Neuf clubs de sports nautiques, en sus de l’équipe nationale militaire, ont pris part à ses joutes.

Cent athlètes des deux sexes et de différents catégories se sont disputés les premières loges de cette compétition organisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Mila et l’Union nationale du kayak et la participation des ligues des sports nautiques des wilayas d’Alger, Annaba, Oran et Bejaia.

Les rameurs du SN Annaba ont dominé la compétition en rapportant 2 médailles d’or et 3 d’argent. En effet, dans les catégories juniors et séniors Messieurs, la première marche du podium a été occupée par les athlètes bônois du SNA, à savoir Haidra Ayoub (junior) et Djabali Oussama (sénior). Le club oranais du ASKM est arrivé en deuxième position avec 3 médaille, dont une en or, remportée par Gherbi Dounia, dans la catégorie junior-dames. Les sportifs algérois de la JAACK ont occupé la troisième place avec 3 médailles d’argent et une de bronze. Signalons que la compétition, qui s’est déroulée dans le site paradisiaque du barrage de Beni Haroun, a failli tourner en deuil suite à la chute soudaine d’une athlète oranaise dans le large du lac. La victime, Abid Bouchera du club oranais SKIM, a perdu connaissance au sprint final et s’est renversée du haut de son kayak. Elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers.