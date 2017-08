Réagissez

Même si leur préparation effective pour la saison footballistique 2017/2018 a déjà commencé avec ses multiples contours, il n’en demeure pas moins que le conclave, qui a commencé sous l’égide de la CFA, sera la dernière ligne droite pour mettre les équipes d’arbitres d’élite au diapason des clubs qui seront appelés à diriger dans quelques jours. Car, en plus de tester leurs dispositions physiques (quitus pour officier), il sera comme d’habitude question de dispenser des thèmes théoriques avec la reprise de certaines lois de jeu ayant connu des modifications stratégiques. Ceci dit, une rétrospective imagée préalablement commandée de la saison passée en rapport à la prestation arbitrale avec ses points faibles est plus que recommandée. Il serait, peut-être, opportun et réellement intéressant d’explorer leurs aptitudes psychologiques.

La saison écoulée (idem pour les années précédentes) a connu des décisions arbitrales aux relents de scandales. De l’avis des spécialistes, ce n’était pas une carence physique. La preuve, beaucoup d’arbitres directeurs «fautifs» avaient, lors de leurs «contrôles» périodiques, eu de bonnes notes dans l’atelier physique. Serait-ce un problème de placements ou de positionnements tactiques ? Non plus. Car sur les actions objet de (grands) litiges, nos arbitres avec leurs assistants étaient idéalement placés respectant les diagrammes et tracés.

De facto, la probabilité de l’effet d’optique est effacée.

Pourquoi alors certaines décisions étaient-elles contraires à ce qu’elles devaient être ? Pourquoi ce dysfonctionnement décisionnel ? Nos arbitres manquent-ils d’analyses ou de maîtrise ? Sont-ils sous pression ? Situation somme toute normale pour des arbitres d’élite. Ont-ils peur de mal faire ? N’ont-ils pas confiance en leurs capacités ? Ailleurs, les arbitres revendiquent leur droit à l’erreur car, de tout temps, l’erreur a fait partie du jeu. Evidemment, il y a erreur et «erreur». Lors de la prise de décisions importantes, ont-ils l’esprit parasité ou ailleurs ? Manquent-ils de concentration ou de conviction ? Ou est-ce plutôt une défaillance psychologique à l’origine d’une fragilité psychique ? Nos arbitres se préparent-ils suffisamment sur l’aspect mental ? Sachant qu’ils évoluent dans un milieu délétère où la suspicion est à son paroxysme, dans un climat très difficile et hostile, ceci doit inciter nos équipes d’arbitres à s’y préparer sérieusement en maîtrisant tous ses mécanismes. S’habituer à se préparer mentalement pour affronter les facteurs perturbateurs (résister aux différents coups qui peuvent venir de partout) empêchant le bon fonctionnement des capacités de l’arbitre.

Faire en sorte de ne pas répéter les mauvaises décisions en faisant tout pour avoir cette capacité de mémorisation pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Savoir gérer son stress. Apprendre à se maîtriser dans les moments de difficulté et rebondir après le doute. S’imprégner au monologue (parler à soi en se convainquant de pouvoir réussir tous les défis) intérieur constructif et positif. Avoir cette optimale dose de concentration. Bonne rentrée.