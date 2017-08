Les arbitres et leur gain : objets d’enjeux malsains !

Réagissez

Selon une information parue dans la presse, on est tenté de croire que des parties influentes du monde footballistique veulent (à tout prix) régler un contentieux pour en créer un autre plus pernicieux et alimenter un climat général sportif déjà suspicieux. Pourquoi avoir choisi ce timing pour lancer ce défi aux relents d’intrigues ? Obéit-on à distance à un coaching ? Pourquoi inclure les arbitres dans ce différend ? L’arbitrage serait-il (re)devenu si important pour faire pression avec et emmener le football national vers la récession ? Car d’habitude, ce sont les clubs qui lançaient leurs menaces et pressions en commençant par le biais de leurs canaux et autres réseaux — avant leurs matchs importants et décisifs considérés comme de véritables virages — à exercer leur pression sur l’arbitrage pour tenter d’avoir une issue avec un favorable présage.

Ces derniers jours, au début du championnat et profitant du rassemblement des arbitres en stage, c’est plutôt la structure chargée de gérer les compétitions qui a lancé une «motion» de soutien et d’encouragement en direction des arbitres, en menaçant de ne plus prendre en charge leur gain ! Selon cette information parue dans la presse, elle «somme» la FAF de céder la gestion des «affaires» de l’arbitrage, faute de quoi elle ne prendra plus ses frais (engagés préalablement) en charge. Comment ne pas croire à une tentative de vouloir saper le moral des arbitres — juste avant le début de la saison alors qu’ils étaient en conclave — et à une (autre) manœuvre de viser «l’apaisement» de la nouvelle saison qui se profile à l’horizon en créant de réelles intrigues, en menaçant de ne plus prendre en charge les «indemnités» des arbitres, si l’arbitrage n’est pas «confié» à la Ligue ? Et dire que les clubs payent chaque saison leurs droits d’engagement à la structure chargée de gérer la compétition, où sont inclus les frais d’arbitrage principalement. Vouloir reprendre l’arbitrage en ce moment prouve et confirme que le décor footballistique vit l’ère de l’entêtement.