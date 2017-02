Les arbitres du Sud se demandent : «Qui sommes-nous ?»

Réagissez

Pourquoi est-il devenu si difficile d’habiter le grand Sud, d’avoir la passion d’arbitrer en prime, et qu’en même temps on caresse l’ambition légitime d’escalader la hiérarchie des grades de l’arbitrage jusqu’aux cimes ? Tout le monde sait que cette région de notre grand pays avec toute son immensité, regorge de sportifs pratiquant toutes les spécialités, qui restent avides d’accéder à cette honorable représentativité si on leur donne l’opportunité, et ce en dépit de la rudesse du climat, l’éloignement et ses complexités avec toutes les autres (désavantageuses) spécificités.

Ces derniers jours et juste après le test physique de la phase retour subi par les arbitres retenus appartenant au niveau «amateur», et après avoir constaté de visu plusieurs «irrégularités» accordant séance tenante à certains privilégiés «avantage», les arbitres du Sud, qui ne veulent pas abdiquer, se sont exprimés avec un franc et clair langage, en se posant plusieurs questions en rapport justement à leur devenir et leur avenir dans l’arbitrage. Ils demandent à qui de droit de leur montrer quelle serait la meilleure démarche pour s’extirper de cet engrenage, pour faire échec à cette politique du sabotage. Dans leur motion envoyée au président de la Fédération, ils demandent à ce qu’il y ait enquête pour démasquer ce qu’ils considèrent comme machination.

Comment pourrait-on digérer qu’un arbitre qui échoue au test physique à 8h, soit repris devant tous les présents, pour le (re) subir à 10h du même jour et soit déclaré bon pour le service. Au fait, qu’appelle-t-on cette manière de gérer ? Il est vrai que certains arbitres du Sud n’ont pas satisfait au test physique et qu’ils ne peuvent aspirer à arbitrer sans ce fameux quitus, du fait du manque de motivation traduite par cette absence de désignation pour de réelles directions. Les arbitres du Sud ne demandent pas de traitement spécial, mais qu’ils aient les mêmes chances, accordées sans compter à certains, pour une présence active parmi l’élite arbitrale.