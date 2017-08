Les arbitres des matchs de l’USMA et MCA connus

Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publics hier les noms des arbitres des matchs des quarts de finale des deux compétitions africaines interclubs. Engagée dans la Ligue des champions, l’USM Alger affrontera, lors du prochain tour, le club du Mozambique, Clube Ferroviario da Beira. Le match aller est prévu le 16 septembre prochain à 15h chez ce dernier. La rencontre sera arbitrée par Hamada El Moussa Nampiandraza (Madagascar), assisté de son compatriote Lionel Hasinjarasoa Andrianantenaina et de Yahaya Mahamadou (Niger). Le match retour, qui est programmé au stade du 5 Juillet à 21h, sera dirigé par le Gambien Bakary Papa Gassama, qui sera assisté de Jean-Claude Birumushahu (Burandi) et Marwa Range (Kenya). En Coupe de la CAF, le MC Alger va affronter le Club Africain (Tunisie) en quart de finale. Le match se jouera le 16 septembre (20h45) au stade du 5 Juillet d’Alger. Il sera arbitré par un trio marocain, en l’occurrence Noureddine El Jaafari, Yahya Nouali et Lahcen Azgaou. La rencontre retour est prévue le 24 septembre au stade olympique 7 Novembre de Rades (Tunis) à partir de 19h. La recontre a été confiée à Thierry Nkurunziza (Burundi) qui sera assisté de Berhe Tesfagiorghis (Erythrée) et Herve Kakunze (Burundi).