Les Algériens toujours en tête

Après la 2e journée des Gymnasiades scolaires arabes, les jeunes gymnastes algériens se sont illustrés hier à Beyrouth en s’adjugeant 7 médailles (4 en or, 2 d’argent et 1 en bronze). Grâce à cette belle moisson de médailles, les scolaires algériens occupent actuellement la première place au classement avec au total 14 médailles dont 8 en or.

La journée d’aujourd’hui verra l’entrée en lice de 12 athlètes garçons dans différentes épreuves d’athlétisme : 80 m, 300 m, 3000 m, 80 m haies, 300 m haies, lancer du poids et saut en hauteur. Durant la journée de demain ce sera au tour des athlètes filles de se lancer dans la compétition.