Les Algériens pour la forme à Kampala…

Les sélectionnés algériens, qui participeront à la 42e édition des Championnats du monde de cross-country prévus dimanche prochain (26 mars), s’envoleront ce soir à Kampala (Ouganda) via Rome et Doha.

Pour cette énième participation, l’Algérie sera présente en Ouganda avec seulement deux équipes (juniors garçons et seniors dames). Les seniors algériens, qui avaient terminé 10es lors du Mondial disputé en Chine en 2015, n’ont pas été retenus pour cette édition. La DTN a jugé que le niveau des seniors hommes est faible. Seul le champion d’Algérie en titre, Rabah Aboud (36 ans), a été retenu. Pour rappel, Aboud a pris la 31e place en 2015.

La sélection juniors filles sera encore une fois absente, une seule athlète, Sarah Haouaouti en l’occurrence, championne d’Algérie, a été engagée.

Tous les challenges de cross-country organisés depuis des années n’ont pas atteint l’objectif assigné. Pourtant, on a cessé d’entendre que les mondialistes juniors ayant disputé les Championnats du monde de cross seront les successeurs ou bien la relève des seniors (hommes et dames). Autant dire, en Ouganda il n’y aura pas de grandes ambitions. Comme nous l’a déclaré Mohamed Tifahi, entraîneur et époux de Kenza Dahmani (37 ans) : «Kenza, qui n’a effectué aucune préparation spéciale, tentera de réaliser un classement honorable. Ce ne sera pas facile, car non seulement on ne rejoindra Kampala qu’à deux jours de la compétition, mais en plus les conditions seront difficiles avec la chaleur et l’altitude qui avoisine les 1500 m.»