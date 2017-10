Réagissez

La nomination de Rabah Madjer à la tête des Verts n’a pas laissé indifférents les internautes algériens qui ont beaucoup commenté ce choix.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été mitigées, mais le doute semble l’emporter. La plupart des critiques sur Twitter portent sur le manque d’expérience du nouveau sélectionneur et son bilan à la tête des Verts : «16 ans sans entraîner et 2 passages désastreux». «Il n’a aucune référence en tant qu’entraîneur», dit ce twitto, ou encore «Il suffit juste de voir ses antécédents en tant que sélectionneur pour avoir de gros doutes».

Certains s’inquiètent déjà : «choix incompréhensible, aucun palmarès, aucune expérience en tant que coach, un grand joueur ne fait pas toujours un bon entraîneur» et font la comparaison entre le joueur et l’entraîneur, «comme Platini et Maradona, bons sur le terrain et mauvais sur la touche».

D’autres critiquent le fait qu’il ne soit «pas diplômé» et le manque de renouvellement du nouveau staff technique, avec notamment les retours de Meziane Ighil comme adjoint et Rabah Saâdane en tant que directeur technique national : «Comment faire du neuf avec du vieux ?». «Un retour en arrière» peut-on notamment lire.

Enfin, d’autres plus pessimistes encore qui prédisent un «futur échec» et «une vraie fausse bonne idée». Alors que d’autres y voient simplement un choix par défaut : «C’est un choix par défaut, vu que ça ne se bousculait pas au portillon.»

Cependant, il y a ceux qui le considèrent comme «un bon choix et l’homme de la situation» ainsi que le retour d’une «légende du football algérien» et souhaitent de la «force à cet immense monsieur du foot» tout en rappelant que «Rabah Madjer est le meilleur symbole du football en Algérie» et que «sa présence forcera le respect et donc, comme Zidane et Deschamps, ce choix est logique» et appellent ceux qui critiquent ce choix a «ne pas le sous-estimer» et «qu’il est nécessaire de lui laisser le temps de faire ses preuves» car il n’a pas encore pris ses fonctions, et qu’il faut «faire confiance a cet ancienne gloire du football national».

Enfin, il y a ceux qui veulent «attendre pour voir» et ne veulent pas trancher, en espérant tout de même que ça soit un bon choix pour l’équipe nationale.