Les Algériens défendent leur titre mondial militaire

Réagissez

Les derniers conseils du coach avant le début de la...

La sélection algérienne militaire de football a rallié, hier, Mascate, la ville d’Oman, où elle doit défendre, du 13 au 29 janvier, son titre mondial décroché à Mungyeong, en Corée du Sud, en 2015.

De la formation qui avait dominé Oman en finale de 2015 (2-0), il ne reste plus que quatre éléments, dont les deux titulaires Maâmar Youcef et Fouazi Yaya. Aujourd’hui, c’est une autre page qui est tournée avec le renouvellement de l’équipe à plus de 80%. Mais cela n’empêche pas les Algériens d’avoir de l’ambition dans cette compétition, d’autant que l’effectif renferme en son sein de nombreux joueurs confirmés, à l’instar des Chaâl, Draoui, Ferhani, Meziane, Hamia, Herrag Ardji et Yaya, pour ne citer que ceux-là.

A ce propos, le premier responsable de l’équipe, Mohamed Boutadjine, a déclaré : «Il y a de mauvaises langues qui disent que nous avons ramené des joueurs civils. C’est faux. Ces éléments accomplissent leur service national au même titre que tous les autres Algériens. Il y aussi des engagés qui sont liés par des contrats de quatre années. Donc ces personnes doivent cesser de raconter n’importe quoi.»

L’équipe qui se déplacera à Oman est jeune, cependant elle est déterminée pour défendre son dernier titre, comme le confirme l’entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens de but, Layachi Nouri : «Cette année, nous avons un titre à défendre. On a remporté par deux fois le trophée, on va essayer de le gagner une troisième fois.» Le travail psychologique sera à coup sûr important dans ce cas, ainsi que le précise notre interlocuteur : «Personnellement, je préconise la discussion avec les joueurs de manière individuelle et aussi en groupe.

J’essaye toujours de compléter le travail effectué par Mohamed Boutadjine. Même si le groupe est nouveau, vu le remaniement important de l’effectif par rapport à 2015, je peux dire que les éléments sont toujours à l’écoute. Les joueurs savent ce qui les attend et sont prêts à se surpasser dans cette importante compétition.»

Rivalité

Si 16 nations prendront part à cette Coupe du monde militaire, la rivalité viendra d’abord des pays arabes qui, comme l’a confirmé le premier responsable technique de l’équipe, Mohamed Boutadjine, vouent un intérêt particulier à cette compétition. L’Algérie devra se méfier bien sûr de l’Egypte (6 fois vainqueurs) ou encore du Qatar, Bahreïn et Oman. «Il faudra vraiment se méfier de tous les pays arabes, car souvent, on retrouve les mêmes éléments dans leurs sélections nationales.

Ce sera certainement le cas pour Oman, finaliste en 2013 et 2015. Cette équipe a été impressionnante lors des deux précédentes compétitions. Elle ne sera qu’encore plus forte en jouant chez elle», avertit Layachi Nouri. Il faut relever que le Brésil a été remplacé par la Corée du Nord.