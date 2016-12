Les adversaires des internationaux algériens

Réagissez

Sept internationaux algériens disputeront les prochains tours des deux compétitions de l’UEFA, la Ligue des champions (8e de final) et l’Europa League (16e de final).

Leurs adversaires sont désormais connus. Dans la «Shampion’s League», les deux «Verts» de Laicester City, club champion d’Angleterre en titre, Riad Mahrez et Islem Slimani, vont affronter le club espagnol du FC Séville. Leicester avait terminé la phase des poules, premier du groupe G, avec 13 points, devant le FC Porto (11 points) de l’autre algérien Yassine Brahimi.

La mission du club anglais, qui fait une mauvaise phase aller du championnat anglais (14e avec 16 points, à 21 points du leader Chelsea), s’annonce difficile face au triple vainqueur de l’Europa League. Porto, lui, se mesurera au même stade de la compétition à la Juventus, leader du championnat italien. Là aussi, la tache sera extrêmement difficile pour Brahimi et ses coéquipiers. Il faut noter que l’algérien, mis sur le banc depuis le début de la saison, a repris, lors des trois derniers matchs du club portugais, sa place de titulaire. Pour les deux clubs, Leicester et Porto, les matchs «aller» se joueront le 22 février alors que les «retour» le 14 mars. Léger avantage pour le club anglais qui disputera sa rencontre «retour» à domicile. L’autre algérien qui jouera les 8 de final de la Ligue des champions est Fawzi Ghoulem de Naples. Le club italien, 4e en championnat avec 31 points, à 8 pts du leader Juventus, aura la mission la plus difficile. Lors de ce prochain tour, il affrontera le club espagnol du Real Madrid, tenant du titre. Le match «aller» est prévu pour le 15 février à Madrid alors que le «retour» se jouera le 7 mars à Naples. En ce qui est de l’Europa League, ce sont trois algériens qui joueront le prochain tour (16e de final).

Sofiane Hanni affrontera avec son club belge, Anderlecht, le club russe Zénit Saint-Petersbourg dans un match plutôt difficile. Par contre, Rachid Ghezzal avec l’Olympique lyonnais jouera face au club néerlandais de l’AZ Alkmaar, alors que Nabil Bentaleb, avec Schalke 04 (Allemagne) défiera les Grecs du PAOK Salonique. Les matchs «aller» sont programmés pour le 16 février, et les «retour» le 23 du même mois.