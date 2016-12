Les actionnaires décident d’ouvrir le capital de la SSPA

Réagissez

Les actionnaires de la SSPA/MO Béjaïa, réunis en assemblée générale ordinaire durant deux jours (samedi et dimanche), ont pris quelques décisions pour assurer l’avenir au club.

Parmi les notables décisions prises, celle liée à l’ouverture du capital de la SSPA à partir du 25 de ce mois, et ce, afin de permettre à de nouvelles personnes d’intégrer le conseil d’administration, en injectant de l’argent et espérer sortir de la mauvaise situation dans laquelle se trouve le club actuellement. Par ailleurs, le conseil de gestion a été renforcé par de nouveaux membres et on citera, entre autres, Bouchebah, Natouri, Bachiri et Aissou qui vont travailler en collaboration avec le président Hassisen.

On a aussi procédé à l’installation des différentes commissions pour assurer une meilleure gestion à l’avenir avec comme objectif principal, sauver le club de la relégation. A propos du bilan de l’ancien président Boubekeur Ikhlef, les actionnaires ont décidé de le débattre le 25 décembre, à l’occasion d’une autre assemblée générale. Sur un autre registre, le match de la mise à jour du calendrier MOB-CAB a connu un nouveau report, la ligue ayant décidé de le renvoyer pour le 27 de ce mois, après avoir été initialement fixé pour demain. Un changement qui a perturbé la préparation de l’équipe et qui sera appelé à se déplacer ce week-end à Alger pour affronter le NAHD.

Il est à signaler que l’entraîneur Bouzidi est toujours aux abonnés absents étant donné qu’il n’a pas encore repris le travail à cause de son différend avec la direction du club à propos d’une avance sur salaire qu’il exige.