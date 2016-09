Réagissez

L’international algérien Islam Slimani s’est officiellement engagé avec le champion d’Angleterre, Leicester City, par un contrat de cinq ans, jusqu’en 2021.

Le montant du transfert a été déclaré à 30 millions d’euros, comme exigé par son club employeur, le Sporting Lisbonne (Portugal). C’est le plus gros transfert pour les Foxes cette saison après les18,8 millions d’euros déboursés pour le recrutement du Nigérian Musa. Ainsi, Slimani devient le joueur arabe le plus cher et le cinquième joueur africain après Sadio Mané (Sénégal), Michael Essien (Ghana), Didier Drogba, Wilfried Bony et Yaya Touré (Côté d’Ivoire).

Le transfert du meilleur buteur de l’équipe nationale en activité confirme son ascension et sa volonté de réussir dans sa carrière après avoir grimpé tous les échelons depuis Aïn Benian, puis Chéraga avant d’atterrir au CR Belouizdad. Selon les échos parvenus de son nouveau club, Slimani pourrait débuter le championnat le 10 septembre contre Liverpool.

Le joueur a réintégré, hier, la sélection nationale au Centre technique national de Sidi Moussa pour reprendre la préparation avec le groupe qui prépare le dernier match de la CAN-2017 contre le Lesotho, prévu demain à 20h30 à Blida. La séance d’entraînement a été également marquée par l’arrivée du milieu de terrain offensif, Yacine Brahimi, autorisé par la FAF et le staff technique à s’absenter pour les négociations avec son éventuel transfert. Finalement, ses contacts avec l’AC Milan n’ont pas abouti.