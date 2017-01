Leekens veut une redistribution des cartes dans l’effectif des Verts

Réagissez

Le sélectionneur national, Georges Leekens.

Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, le Belge Georges Leekens, a lié lundi sa décision d'écarter le milieu de terrain Sofiane Feghouli et le défenseur Carl Medjani de la liste des joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février), au manque de compétition.

"J'ai pris la décision d'écarter ces deux joueurs car ils manquent de rythme avec leurs clubs respectifs, ils n'ont pas beaucoup joué depuis le début de la saison", a indiqué le coach lors d'un point de presse tenu à Alger.



Le sélectionneur national a dévoilé samedi la liste des 23 devant prendre part au tournoi continental, sans Feghouli (West Ham/Angleterre) et Medjani (Leganes/Espagne), ce qui a constitué une surprise de taille chez les observateurs.



"Il s'agit de deux joueurs de talent, ça fait mal au coeur de les écarter, mais il fallait faire des choix. Si Feghouli ne joue pas, je vais voir son entraîneur à West Ham (Slaven Bilic, ndlr) que je connais pour trouver une solution", a-t-il dit.



Et d'ajouter à propos de Medjani : "C'est un joueur polyvalent, je l'ai appelé en premier, il est disponible pour nous en cas de défection".



Concernant la non-convocation de l'attaquant du Standard de Liège (Div. 1 belge) Ishak Belfodil, le coach national a estimé qu'il avait "un problème mental, ce qui justifie ma décision de ne pas le retenir".



Les Verts entament lundi un stage préparatoire au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) qui s'étalera jusqu'au 12 janvier, jour de départ pour le Gabon.



A la CAN-2017, l'Algérie évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville en compagnie du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe.



L'équipe nationale entamera le tournoi le 15 janvier face au Zimbabwe avant de défier la Tunisie le 19 janvier puis le Sénégal le 23 janvier.



L’entraîneur de la sélection algérienne de football, Georges Leekens, n’a pas écarté lundi à Alger l’idée de redistribuer les cartes lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon (14 janvier-5 février), au vu de la rude concurrence qui sévit dans son effectif.



Beaucoup de joueurs, non retenus pour les deux précédents matchs des Verts dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2018, sont convoqués dans la liste des 23 en prévision du rendez-vous continental, ce qui prédit des changements notables dans le onze habituel de l’équipe nationale.



"Il y a une forte concurrence, notamment dans certains postes. Je veux que les 23 joueurs se considèrent tous comme des titulaires à part entière, car j’aurai certainement besoin d’eux tous au Gabon", a déclaré le technicien belge lors d’une conférence de presse au Centre des médias du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, en marge du premier jour du stage des Verts qui se déroule au Centre technique de Sidi Moussa (Alger).



Carl Medjani et Sofiane Feghouli sont les principaux joueurs habitués à faire partie de l’effectif des Verts qui ont été évincés de la liste des 23 pour la CAN, une épreuve au cours de laquelle l’Algérie affrontera au premier tour, le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal respectivement.



"Je veux que les joueurs auxquels j’ai fait appel pour la première fois, notamment les locaux, montrent que je ne me suis pas trompé dans mes choix. Je veux qu’ils bousculent la hiérarchie et s’imposent dans le onze de départ. Au Nigeria (défaite 3-1 en novembre dernier), le milieu de terrain Mehdi Abeid (Dijon, France) par exemple, m’a laissé une forte impression lorsque je l’avais incorporé dans les 20 dernières minutes de la partie", a ajouté l’entraîneur national.



Leekens s’est dit en outre "satisfait" des qualités montrées par les gardiens de but et les joueurs locaux lors des deux précédents stages qu’il avait organisés à ces deux catégories, estimant qu’ils avaient fait preuve notamment de volonté pour intégrer l’équipe nationale première.



"A l’adresse de ces joueurs et d’autres aussi qui sont en mesure de s’illustrer à l’avenir, je leur dirai que les portes de l’équipe nationale seront toujours ouvertes et que ce sont les meilleurs qui auront à chaque fois ma confiance", a-t-il promis.



Lors de la CAN du Gabon, les regards seront notamment braqués sur Leekens au sujet des choix qu’il compte faire en défense, un secteur devenu un véritable casse-tête chinois pour les entraîneurs qui se sont succédé à la barre technique des Verts ces dernières années.



D’ailleurs, dans cette liste des 23 joueurs pour l’épreuve continentale, le patron technique des Fennecs a fait appel à quatre défenseurs qui ne faisaient pas partie de ses plans face au Nigeria, ni de celui de ses prédécesseurs ces deux dernières années (Meftah, Belkhiter, Benyahia et Mesbah).



"Evidemment, je n’ai encore rien tranché. Je vais voir lors des séances d’entraînement, ainsi que lors des deux matchs amicaux contre la Mauritanie (7 et 10 janvier respectivement à Blida et Sidi Moussa, ndlr)", a-t-il expliqué.



M’Bolhi doit trouver une solution à sa situation au retour du Gabon



Le gardien de but de la sélection algérienne de football, Rais M’Bolhi, devra trouver une solution à sa situation avec son club turc Antalyaspor où il n’est pas utilisé depuis le début de cette saison, au risque d’être écarté des rangs des Verts après la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN-2017) au Gabon, a prévenu lundi à Alger l’entraîneur national, Georges Leekens.



"Pour cette CAN, j’ai décidé de renouveler ma confiance à M’Bolhi en dépit du fait qu’il ne joue pas avec son club, mais il doit trouver une solution à cette situation après la CAN, d’autant qu’on aura deux matchs à disputer en mars prochain", a déclaré Leekens en conférence de presse au Centre des médias du Complexe Mohamed-Boudiaf.



M’Bolhi s’est imposé en titulaire à part entière des Verts depuis le Mondial-2010 en Afrique du Sud. Mais depuis, il a beaucoup changé de clubs et de championnats, sans pour autant s’offrir le statut de portier N.1 là où il passait.



Sa situation s’est compliquée davantage cette saison, étant donné qu’il n’est même pas inscrit dans la liste de son club turc Antalyaspor qu’il avait rejoint la saison dernière.



Malgré cela, il a été titularisé lors des premiers matchs de la sélection nationale de l’exercice en cours, dont le dernier en date face au Nigeria (défaite 3-1), en novembre pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial-2018.



"Evidemment, je suis à la recherche de solutions de rechange pour l’avenir. C’est pour cette raison d’ailleurs que j’ai organisé dernièrement un stage pour des gardiens de but exerçant dans le championnat algérien. J’observe aussi d’autres portiers évoluant à l’étranger", a-t-il encore expliqué.



Lors de la CAN (14 janvier-5 février) qui verra l’Algérie affronter au premier tour le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal pour le compte du groupe B, deux autres gardiens du cru sont retenus sur la liste des 23, à savoir Malik Asselah (JS Kabylie) et Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa).

La conférence de presse en points :



SAADI – L’attaquant de Courtrai (Belgique), Idriss Saadi, qui vient d’être qualifié par la Fédération internationale de football (Fifa) pour défendre les couleurs de la sélection algérienne après avoir porté le maillot des sélections françaises des jeunes, a fait les frais de la mauvaise passe de son club, a expliqué Leekens pour justifier sa non-convocation dans la liste des 23 pour la CAN-2017, alors qu’il était pressenti en force pour disputer sa première Coupe d’Afrique. "Son niveau a sensiblement baissé ces derniers temps à cause notamment de la mauvaise passe de son équipe", a déclaré Leekens.



EQUIPE TYPE – L’entraîneur national Georges Leekens compte tester son équipe type en vue de la CAN lors de la deuxième rencontre amicale contre la Mauritanie, prévue le 10 janvier au Centre technique de Sidi Moussa loin des regards du public et des gens de la presse. La première rencontre entre les deux équipes, prévue trois jours avant au stade Mustapha-Tchaker de Blida, sera marquée par l’absence des quatre retardataires (Slimani, Mahrez, Guedioura et Brahimi).



ELOGES - Le milieu de terrain de Dijon (Ligue 1, France), Mehdi Abeid, a été encensé par le sélectionneur national, Georges Leekens, après la belle première partie de saison qu’il a réalisée. Il a même laissé une "forte impression" lorsqu’il avait été incorporé dans les dernières minutes du précédent match contre le Nigeria, s’est réjoui Leekens, qui compte désormais miser sur les services de l’ancien milieu de terrain de Newcastle (Angleterre) lors du rendez-vous gabonais.



EXPERIENCE - Le retour de Djamel Mesbah en équipe nationale après près de deux années d’absence a été très commenté, surtout que le joueur n’a pas engrangé un temps de jeu considérable cette saison avec sa nouvelle formation italienne, Crotone. Mais Leekens a justifié le rappel du défenseur de 31 ans par son échec à dénicher un bon arrière gauche capable de suppléer le titulaire au poste, Fawzi Ghoulam. Il a également fait savoir que l’expérience de Mesbah en équipe nationale sera d’un bon apport pour ses coéquipiers aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

BELKALEM - Présélectionné pour la CAN-2017, le défenseur Essaid Belkalem devra encore patienter pour faire son retour en équipe nationale où il n’est plus convoqué depuis près de deux ans. L’entraîneur national a indiqué qu’il n’était pas convaincu par le niveau actuel de l’ancien défenseur de la JS Kabylie lorsqu’il l’a supervisé dernièrement dans un match de son équipe, Orléans, dans le cadre du championnat de Ligue deux française.

Le technicien belge s’est dit toutefois convaincu que le joueur de 27 ans, qui a passé une saison blanche l’exercice passé à Watford (Angleterre) reviendra à son meilleur niveau dans trois ou quatre mois.