Le sélectionneur national Georges Leekens oriente ses joueurs...

La sélection nationale de football affrontera aujourd’hui à 17h, au stade Mustapha Tchaker de Blida, la Mauritanie dans un match de préparation pour la CAN-2017 prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février.

Ce match, le premier des deux rencontres prévues cette semaine face au même adversaire, servira de test pour l’équipe et l’entraîneur Georges Leekens afin d’avoir une idée de la valeur de chaque élément, notamment les nouveaux, et du coup dégager l’équipe-type qui débutera la Coupe d’Afrique face au Zimbabwe, le 15 janvier à Franceville.

L’équipe nationale a entamé sa préparation lundi dernier et les choses sérieuses ont commencé avec l’arrivée du dernier quatuor. Mahrez, la nouvelle star des Verts, fraîchement auréolé de son titre de meilleur joueur africain, devrait être laissé au repos par le sélectionneur belge pour lui permettre de tester les autres qui n’ont pas eu l’occasion de jouer auparavant, notamment face au Nigeria pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018.

Mahrez, qui se trouvait hier à Abuja (Nigeria) avec le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, pour recevoir son trophée, a été accueilli hier matin au Centre de Sidi Moussa en héros par ses coéquipiers. Une réception a été organisée en son honneur. L’attaquant de Leicester a félicité tous ses coéquipiers pour le soutien qu’il a eu pour recevoir cette consécration.

Pour revenir au match d’aujourd’hui, l’entraîneur va donc tester d’autres joueurs. On pense notamment à Hanni, Ghezzal ou Abeid qui a laissé une bonne impression lorsqu’il avait remplacé Medjani face au Nigeria, à Bensebaïni le revenant, aux deux arrière latéraux Meftah ou Belkheiter, et même les deux portiers Asselah et Rahmani.

En plus de Mahrez, le sélectionneur national pourrait également épargner, pour ce premier test, les joueurs Brahimi, Slimani et Guedioura qui n’ont pas débuté le stage avec le groupe. Le souci du coach belge est sans doute la cohésion entre les différents compartiments, surtout après les changements opérés dans le groupe. C’est ainsi qu’il multiplie les séances d’entraînement pour trouver les bonnes combinaisons.

Jeudi, l’équipe nationale a effectué une séance d’entraînement à 17h sur le terrain principal (baptisé au nom de l’équipe du FLN), alors qu’hier matin, le coach a réuni tous les joueurs à l’amphithéâtre Omar Kezzal. Une dernière séance était prévue en fin de journée pour mettre en place la tactique à adopter aujourd’hui face à la Mauritanie.