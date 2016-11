Réagissez

Georges Leekens a passé avec succès son examen oral devant les journalistes venus nombreux assister à sa première conférence de presse. Il a donné une impression favorable en n’évitant aucun sujet tabou, mais ne s’est pas lâché sur les questions qui fâchent, c’est-à-dire le pourquoi de la non-convocation de certains joueurs. Mister Georges est rompu à cet exercice. Il ne refuse jamais une question, mais botte habilement en touche pour ne pas répondre. Il est rôdé. Hier, il en a fait l’étalage. En quittant la salle de conférences, les confrères étaient globalement satisfaits de la prestation du nouveau patron des Verts. Georges Leekens maîtrise bien sa communication. Il faut souhaiter qu’il n’y dérogera pas sous quelque pression que ce soit. Son avenir à la tête des Verts se jouera en partie sur le terrain de la communication et sa relation avec les journalistes.

C’est de là que viendra le danger pour lui. Il y aura des tentatives pour l’enfermer dans ce domaine sensible, pour l’isoler de ce que les rédac’ chefs de la Fédération et de l’équipe nationale — ceux-là mêmes qui ont décrété au staff technique, Leekens et Neghiz, de lever le camp à un quart d’heure de la fin du match MOB - TP Mazembe, les privant ainsi de suivre la finale jusqu’à son terme, ne se souciant guère du respect des joueurs et supporters du club de Béjaïa — qualifient de personnes néfastes contre lesquelles Georges Leekens sera mis en garde dans la perspective de l’isoler, à l’instar de Christian Gourcuff et Milovan Rajevac. Le Belge s’est défendu de se laisser imposer quoi que ce soit. On verra. Hier, il a réussi sa sortie. Il a été convaincant. Ses propos dégageaient une maîtrise et une confiance en soi qui rassurent avant l’épreuve du terrain. Hier, Georges Leekens n’a pas livré son plus difficile match. Il a parfaitement contrôlé sa communication. Maintenant, il va falloir qu’il prolonge son discours au sein du groupe qu’il prendra en charge à quelques jours seulement d’un gros match à enjeu. C’est ce qu’il a dit en filigrane en soulignant : «Il faut se concentrer sur le match contre le Nigeria et ne pas se projeter dès à présent sur la CAN-2017.» Sa communication apaisée sera son grand atout dans un premier temps. Si d’aventure elle n’est pas parasitée par les spécialistes de l’exercice.