Leekens en quête de son onze-type

Réagissez

Georges Leekens prodigue ses derniers conseils

La sélection algérienne de football affrontera demain après-midi, à partir de 17h, au stade Mustapha Tchaker de Blida, la Mauritanie en match amical.

Cette confrontation entre dans le cadre de la préparation du onze algérien pour la phase finale de la CAN-2017, prévue à partir du 14 de ce mois au Gabon, et ce, jusqu’au 5 février prochain. Versés dans le groupe B et domiciliés à Franceville, les Verts affronteront successivement le Zimbabwe (15 janvier), la Tunisie (19 janvier) et le Sénégal (23 janvier). Considérée souvent par les spécialistes comme favorite potentielle pour soulever le trophée continental, la sélection algérienne n’a pas à ce jour réussi à justifier ce statut. Eliminée en quarts de finale de la CAN-2015 par le futur vainqueur de l’épreuve, la Côte d’Ivoire, sur le score de 3-1, l’équipe de Georges Leekens sera cette fois-ci encore attendue au Gabon.

L’Algérie semble avoir perdu sa sérénité habituelle avant chaque début de Coupe d’Afrique des nations. Le fait que les camarades de Saphir Taïder sont pratiquement éliminés du Mondial 2018 — après le nul à Blida devant le Cameroun (1-1) et la défaite à Uyo face au Nigeria (1-3) — est certainement pour beaucoup dans cette situation. La mise à l’écart de deux cadres de l’équipe, à savoir Carl Medjani et Sofiane Feghouli, a plombé encore plus l’ambiance au sein de la sélection. Mais le coach Georges Leekens et ses joueurs, dont plus d’une dizaine joueront pour la première fois la phase finale de la CAN, affirment vouloir tout tenter sur le terrain pour aller le plus loin possible dans cette compétition.

Le technicien belge avait promis de donner la chance à tous les joueurs afin de montrer de quoi ils sont capables lors des deux confrontations amicales face à la formation mauritanienne (108e mondial). Mais il va certainement se concentrer sur la production des nouveaux venus afin de pouvoir dégager le onze qui devrait entamer, le 15 janvier, la CAN face au Zimbabwe. Une seconde opposition face à la même formation est prévue mardi prochain. La Mauritanie, dirigée par l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, Corentin Martins, s’est déplacée avec l’ensemble de ses joueurs y compris les professionnels. Même si de nombreux Algériens ont critiqué le choix de la Mauritanie afin de préparer la CAN, il faut préciser que cet adversaire avait tenu en échec la Tunisie en amical (0-0). Aux Mourabitounes d’être à la hauteur en offrant une belle opposition aux coéquipiers d’Islam Slimani.