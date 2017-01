Leekens écarte Feghouli et Medjani

Réagissez

Pour une surprise, c’en est une ! Les deux capitaines et cadres de la sélection nationale de football, Sofiane Feghouli (West Ham/Angleterre) et Carl Medjani (Leganes/Espagne), ne seront pas du voyage au Gabon, le 12 janvier, pour prendre part à la CAN-2017, prévue du 14 de ce mois au 5 février prochain.

C’est ce qui ressort de la liste définitive des 23 joueurs algériens établie par le Belge Georges Leekens, qui a donc décidé de publier la liste des convoqués samedi dernier via le site de la Fédération algérienne de football, deux jours à l’avance, puisqu’il était prévu que cette liste soit annoncée aujourd’hui, en marge du point de presse qu’animera le sélectionneur national au centre de presse du 5 Juillet, comme annoncé au préalable à travers le même support, c’est-à-dire le site de la FAF.

Ainsi, la liste des 23 joueurs qui comporte tout de même plusieurs surprises, est marquée par la défection du duo Medjani-Feghouli, deux des plus anciens de la composante des Verts, notamment Medjani qui a pris part à toutes les compétitions majeures avec l’EN depuis le Mondial 2010, alors que Feghouli lui a emboîté le pas en février 2012.

Deux défections de taille que Leekens devra expliquer au cours de son point de presse d’aujourd’hui, qui précédera le coup d’envoi du stage de la sélection au CTN de Sidi Moussa, avant de s’envoler au Gabon. A ce titre, on imagine que le manque de compétition des deux joueurs avec leurs clubs respectifs sera mise en avant pour expliquer le choix de se passer de ces deux éléments.

Autre surprise et explication que devra fournir Leekens, la convocation de Djamel Mesbah (31 ans) qui fait son come-back en sélection après en avoir été écarté des mois durant. On notera aussi le retour de Rabie Meftah, plus de sept ans après sa dernière convocation qui remonte à novembre 2009 et aux fameuses éliminatoires du Mondial 2010 en Angola.

Il ne sera pas le seul sociétaire de l’USMA à prendre part à cette CAN-2017, puisque le défenseur Mohamed Benyahia fera ses premiers pas en sélection au Gabon. Idem pour l’ex-défenseur du MC El Eulma et actuel sociétaire du Club Africain, Mokhtar Belkhiter, qui honorera sa première convocation avec les Verts à l’occasion de cette CAN.

Toujours au chapitre des défections, on notera celle des deux derniers éléments qualifiés avec l’Algérie : Adam Ounas et Idriss Saadi. Pour ce dernier, la FAF avait même engagé une course contre la montre pour sa qualification au club Algérie avant la CAN, pour en fin de compte ne pas être dans cette liste, où ne figurent pas également Ismael Bennacer, Yassine Benzia et Ishak Belfodil, pour ne citer qu’eux, du moment qu’ils figuraient dans la fameuse liste élargie des 32 publiée par la FAF le 22 décembre.

Fameuse, puisqu’il y a eu un quiproquo suite à l’«omission» du nom de Sofiane Hanni, qui sera par la suite «rajouté», pour finalement être du voyage au Gabon. Le retour de Ramy Bensebaïni était par contre attendu, notamment après les tares constatées en défense, faisant ainsi son retour chez les Verts une année après en avoir été écarté suite à cette histoire de non-participation avec les Olympiens aux JO de Rio de Janeiro.

Une liste assez surprenante malgré la présence du gros des cadres de la sélection, mais en présence de 9 éléments sur les 23, soit plus du tiers de la composante des Verts qui prendront part à leur première Coupe d’Afrique des nations et que le sélectionneur national aura à expliquer devant les journalistes, aujourd’hui, à l’occasion de son point de presse.