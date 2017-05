Lebib dénonce l’ingérence de la tutelle

L’ancien ministre et candidat à la présidence du Comité olympique et sportif algérien (COA), Sid Ali Lebib, s’est retiré de la course à la présidence de l’instance olympique.

Expliquant sa démarche, celui-ci a tenu à dénoncer «l’insoumission à l’obligation de réserve, de retenue et de neutralité des pouvoirs publics». Lebib a déclaré, lors de l’AGE, que s’il a décidé de ne plus concourir pour la présidence c’est dans le souci de ne pas cautionner «une telle mascarade et incertitude».

Beaucoup d’éléments montraient que le MJS a voulu faire basculer l’élection en faveur de Dib. Ce qui n’a finalement pas pu se faire.



A. A