Le XV national vise la victoire en Zambie

Sofiane Benhassen, président de la Fédération algérienne de rugby (FAR)

Le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Benhassen, et le sélectionneur national, Boumedienne Allam, ont animé, avant-hier, au siège de Société Générale à Hydra, une conférence de presse pour évoquer la préparation de l’équipe nationale pour la CAN mais aussi l’avenir de cette discipline dans le pays.

D’emblée, Allam a affirmé que le XV national ira en Zambie, pour le compte de la phase finale de la CAN (niveau C), l’Africa Bronze Cup 2017, avec l’objectif de l’emporter. La rencontre est prévue le 4 novembre à Mufulira. La mission s’annonce, indique-t-il, extrêmement difficile, vu que ce sport est développé dans les pays du sud du continent, mais le groupe est confiant quant à ses capacités à se surpasser. L’entraîneur national a tenu, durant cette conférence, à rappeler que la préparation pour ce rendez-vous a débuté au mois d’avril dernier, période durant laquelle un premier stage a été organisé. Un second a eu lieu au mois de juillet dernier.

Bien évidemment, du moment qu’il n’y a pas encore de championnat de rugby en Algérie, tous les joueurs composant la sélection évoluent à l’étranger. Le plus gros du contingent du «XV» national vient de France. Les autres éléments jouent en Roumanie, Pologne, Angleterre, Espagne et Nouvelle-Zélande.

Il faut rappeler qu’à ce stade de la compétition (niveau C), l’Algérie devait disputer un mini-championnat de quatre sélections. Mais deux d’entre elles, en l’occurrence le Cameroun et le Nigeria, se sont retirées. Finalement, l’équipe nationale jouera face à la Zambie en «aller» et «retour». Dans le cas d’une qualification, l’Algérie accédera au niveau B, avec ses six sélections. A noter, par ailleurs, que le président de la Fédération, Sofiane Benhassen, a émis, dans une déclaration faite à l’agence officielle, des craintes par rapport au retard enregistré dans le traitement par les services du MJS du dossier de sortie de l’équipe nationale. Celui-ci souhaite un règlement rapide de cette question.





Liste des joueurs convoqués :

Kalouchi Khaled, Belguidoum Mohamed, Belhaouari Bekada, Abdelkader Sebastien, Guerraoui Ali, Saaoui Yassine, Benamor Nasser, Haouari Vincent, Bouhraoua Lou, Bouhraoua Boris, Bensalla John, Aib Jilali, Doukbi Sami, Bettayeb Fayçal, Megdoud Nadir, Boukhaloua Nadir, Ouchene Djamel, Djebbari Mohamed Yakine, Bougherra Karim, Saadia Youcef, Moussaoui Meddy, Youcef Danyl, Reghis Moussa, Mokrani Hamid et Hassaine Mohammed Reida.