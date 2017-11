Le Wydad Casablanca veut mettre fin à 25 ans d’attente

Réagissez

Une attente de 25 ans... Le Wydad Casablanca entrevoit sa deuxième Ligue des champions d’Afrique après 1992, en bonne situation avant de recevoir aujourd’hui la finale retour face à Al Ahly qu’il avait accroché à l’aller en Egypte (1-1). Les Rouge et Blanc espèrent un trophée qui leur échappe depuis 1999 et le sacre du Raja Casablanca, le rival du Wydad.

Un score nul et vierge au stade Mohammed V, où les Casablancais ont remporté leurs cinq matches de C1, suffirait à combler de bonheur leurs supporters qui ont pris d’assaut la billetterie mercredi. La presse locale a décrit des scènes de «chaos», des «bousculades» et des «évanouissements» à l’ouverture des guichets au petit matin. Plus tard dans la journée, la Fédération royale marocaine de football annonçait que les 45.800 billets ont tous trouvé acquéreur... Mais pour l’entraîneur du Wydad Hussein Amotta, chercher le 0-0 n’est pas l’objectif. Ce serait même «suicidaire». «Al Ahly a l’une des meilleures attaques d’Afrique. Ce serait suicidaire de reculer et de défendre contre eux, en espérant gagner grâce au résultat de l’aller», a-t-il déclaré. Le WAC a su monter en puissance au fil de la compétition. En quarts, il a éliminé le tenant du titre sortant, Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), avant de battre l’USM Alger au tour suivant (0-0, 3-1). Al Ahly a de son côté signé le carton des demies, 6-2, face aux Tunisiens de l’Etoile du Sahel au retour, qui a marqué les esprits. Le club le plus titré du continent attend depuis 2013 son 9e trophée.