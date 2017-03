Le Widad de Mostaganem en danger

Réagissez

Lors d’une conférence de presse, animée aux Sablettes, en début de la semaine dernière, le président du Widad de Mostaganem est revenu sur la crise actuelle et la série de résultats négatifs réalisés par le club mostaganémois. «Je suis arrivé aux commandes du WAM un mois avant le début du championnat. J’ai été surpris de constater que le club manque sérieusement d’équipements, de matériel et de comptes-rendus de l’ancienne administration. Aucun PV, aucun inventaire», dit-il.

Le président du WAM affirme aussi que les derniers rapports de l’ancienne administration 2015 et le premier semestre de 2016 montrent plus de 850 millions de centimes de dette. Pis, le loyer de l’ancien siège du club, sis à Beymouth, n’a pas été réglé, et ce, depuis longtemps, ce qui a obligé le club à se délocaliser provisoirement vers la station balnéaire Sablettes. «Au début de la saison, nous avons estimé les dépenses de la saison 2016-2017 à 4,4 milliards de centimes sans compter les dettes laissées par les anciennes administrations. Mais mon compte bancaire a été gelé», explique Abdelatif Osman. Tous ces problèmes ont fait, selon le président, que les joueurs ont perdu toute motivation, de 8 joueurs ont été limogés, et que le manque de sérieux règne désormais dans le club.