Le trophée visite Sidi Bel Abbès

Réagissez

Bakiri (à droite) et Benayad (à gauche) à...

Bakiri (à droite) et Benayad (à gauche) à côté du trophée

La cérémonie de présentation du trophée de la coupe d’Algérie de football, édition 2017/2018, a été organisée jeudi dans la matinée, sous la présidence de Noredine Bakiri, membre du BF de la FAF, secondé par Djamel Zemmam, au niveau du hall de l’OPOW du 24 Février 56 de Sidi Bel Abbès. Cette enceinte, l’une des grandes infrastructures du pays, a abrité le 19 juin 1981 la première finale décentralisée hors d’Alger et qui avait porté bonheur à l’USM Alger qui a joué contre l’ASC Oran.

Ainsi ce fut en ce lieu que les supporters locaux de l’USM Bel Abbès, l’un des deux finalistes de l’actuelle édition, ont pu voir de près le trophée. Ils ont, pour l’heureuse circonstance, immortalisé ces moments avec des photos souvenirs. Il faut noter la présence de deux anciens joueurs locaux, détenteurs de la coupe d’Algérie de mai 91 remportée justement au détriment de la JS Kabylie, à savoir l’ex-capitaine Louahla Tarik - auteur du second but belabbésien en seconde mi-temps, après celui de Tlemçani Abdelkader lors du premier half - et le sobre défenseur Zoubir Houari.

Avant cela, un bref point de presse fut animé par Bakiri, en présence du DG du club Benayad Mohamed. L’intervenant a tenu à rappeler le montant des primes de l’actuelle édition. Ainsi, un milliard de centimes sera alloué par la FAF aux deux clubs finalistes. Quant au nombre de billets d’entrée qui seront mis en vente, dont le prix a été fixé à 400 dinars, il est de 50 000, soit un quota de 25 000 tickets pour chaque galerie. A cet effet, l’administration de l’USMBA s’est engagée à mettre en vente le quota belabbésien dès demain dimanche, et ce, aux guichets du stade du 24 Février 56.