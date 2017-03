Le TP Mazembe limoge son entraîneur

Réagissez

Les Congolais du TP Mazembe, champion d’Afrique en titre (Coupe de la CAF) et futur adversaire des Algériens de la JS Kabylie dans deux semaines en 16e de finale bis de la même compétition, sont sans entraîneur depuis hier, après la décision de la direction de se séparer à l’amiable du technicien français Thierry Froger. Arrivé à la tête du TPM il y a un peu plus d’un mois, en remplacement de son compatriote Hubert Velud, le désormais ex-entraîneur du Tout Puissant Mazembe fait les frais de la surprenante élimination de l’équipe, le week-end dernier, à une marche de la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique. Une élimination très mal digérée par le patron du TPM, Moise Katumbi, surtout face à un adversaire inconnu sur la scène continentale, à savoir les Zimbabwéens de Caps United.

Ainsi, et à deux semaines du déplacement de la JSK à Lubumbashi, le TP Mazembe se retrouve sans entraîneur, en attendant la désignation du successeur de Thierry Froger qui devrait intervenir avant le match aller des 16es de finale bis de la Coupe de la CAF face aux Canaris.