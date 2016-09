Le Tlemcen : Un nouveau président pour la ligue de karaté-do

Réagissez

Les élections pour la présidence de la ligue de karaté-do de la wilaya de Tlemcen qui se sont déroulées à l’officie du parc omnisport, ont été largement favorables à Yebdi Omar qui a été élu par une majorité écrasante pour gérer les affaires de la ligue durant une période de 4 ans.

Chose qui ne sera pas de tout repos dans la mesure où la ligue de karaté-do de Tlemcen compte 17 clubs regroupant 1900 athlètes garçons et filles. Néanmoins, le nouveau président semble déterminé à accomplir sa mission convenablement d’autant plus qu’il a déjà occupé différents postes de responsabilité au sein de la ligue et jouit d’une bonne réputation parmi les sportifs. Il a été tour à tour président de la section de karaté de Mansourah, membre du bureau de la ligue, responsable de l’organisation des compétitions, vice-président par intérim puis président par intérim pendant un trimestre.

D’ores et déjà, le nouveau président et son équipe composée de six membres plaident pour un projet sportif en mesure de hisser ce sport au niveau national et international. Les stages de perfectionnement de haut niveau au profit des meilleurs athlètes ainsi que la préparation de compétitions nationales et internationales à Tlemcen et ce afin de relever le niveau technique des athlètes locaux et leur permettre de côtoyer des athlètes d’expérience demeurent des objectifs primordiaux pour les nouveaux dirigeants de la ligue. Des objectifs fort ambitieux mais Il est évident que se fixer des objectifs est la meilleure façon de se motiver à atteindre de bons résultats, si bien entendu les moyens financiers nécessaires suivent. Or, la ligue de Karaté-do de Tlemcen n’a pas bénéficié de subvention de la wilaya depuis deux ans. Les pouvoirs publics sont appelés donc à apporter les aides nécessaires à cette discipline et donner les moyens à cette nouvelle et ambitieuse équipe dirigeante de mettre en place son projet sportif qui vise à structurer, améliorer et développer ce sport.