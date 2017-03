Le stage débutera aujourd’hui

Réagissez

Le stage de trois jours de l’équipe nationale de football des joueurs locaux, dites A’, débutera aujourd’hui au Centre technique national de Sidi Moussa. La sélection disputera sur place, mardi, dernier jour du stage, un match amical face au NA Hussein Dey.

Ce regroupement, dirigé par le Directeur technique national, Toufik Korichi, qui assure l’intérim à la barre technique de cette équipe en attendant la nomination d’un sélectionneur, rentre dans le cadre de la préparation du groupe pour la double confrontation, prévue cet été, qualificative pour le prochain Championnat africain des nations (CHAN consacré aux joueurs locaux, qui aura lieu l’année prochaine au Kenya. La Fédération algérienne de football (FAF) avait rendu publique, jeudi dernier, une liste de 21 joueurs convoqués pour ce stage. Plusieurs absences de taille, comme Balegh ou encore Djabou, ont été constatées. Un autre stage est prévu lors de la dernière semaine de ce mois de mars. Il sera ponctué de deux rencontres amicales face au Soudan. D’ici là, il est fort probable que le futur sélectionneur national de cette équipe sera installé. La FAF avait lancé, début février, un appel d’offres pour recruter un entraîneur. Il y a deux semaines, Korichi avait indiqué que les CV parvenus jusque-là ne répondaient pas aux critères souhaités. La double confrontation qualificative pour le CHAN face à la Libye est prévue, durant le mois d’août (entre le 11 et le 13 pour le match aller et entre le 18 et le 20 août pour le match retour). Il est essentiel que la sélection se prépare bien pour ce rendez-vous pour se qualifier au prochain Championnat africain. Les Verts locaux n’ont pas pris part à la dernière édition, qui a eu lieu au Rwanda en 2016.

L’Algérie avait été suspendue par la CAF après avoir déclaré forfait pour le match qu’elle devait disputer en… Libye. Depuis, l’équipe nationale A’ a été mise en veilleuse. Ce n’est qu’au mois de décembre dernier qu’elle a été relancée avec un stage organisé sous la houlette de l’ancien sélectionneur des A, Georges Leekens.