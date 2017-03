Le SOS d’un champion hors pair

Réagissez

Lyes Abadi, un champion hors pair, natif de la ville de La Chiffa, dans la wilaya de Blida, est un pugiliste avéré, il a toujours aimé ce noble art qu’est la boxe depuis sa plus tendre enfance.

De catégorie en catégorie, et avec 250 combats à son actif, ce jeune de 24 printemps a laissé retentir l’hymne national plusieurs fois sous d’autres cieux. Etant en équipe nationale, ce jeune blond a représenté dignement et avec fierté son pays, où son éloquent palmarès parle de lui-même. En 2011, il a été champion des Jeux arabes au Qatar 2013 : médaille d’or aux Jeux méditerranéens en Turquie, 2015 : champion d’Afrique de sa catégorie (75 kg) et actuellement, classé 2e mondial en WSB, ce qui lui a valu une qualification directe aux «Olympiades brésiliennes». Rencontré avec son manager, Guennif Mohamed, le champion, simple et spontané, nous confie : «Juste après les JO de Rio, personne n’a osé demander de nos nouvelles (moi et mes amis), je suis issu d’une famille très modeste, ma situation sociale est des plus délicates, je n’ai pas de ressources et ma famille a besoin d’une contre-partie de ma part, car elle m’a beaucoup aidé dans mon épanouissement sportif.

Je veux juste améliorer mon vécu social pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. J’ai eu beaucoup de promesses, mais rien à l’horizon, je ne demande rien, je veux être considéré comme je suis.» Avec des larmes cachées au fond de ses yeux, car un champion ne pleure pas, Lyes Abadi, malgré sa humble personne, ne veux pas s’arrêter, il a un rêve et un défi à concrétiser. «Avec mon manager, M. Guennif, je travaillerai d’arrache-pied pour décrocher une médaille d’or aux Olympiades brésiliennes, mais pour cela, et à travers le journal El Watan je lance un appel à tous ceux qui veulent nous aider, il nous faut des sponsors pour mener à bien notre mission, faites-nous confiance et moi et mes amis tous champions, nous lèverons notre drapeau tout haut dans les challenges à venir. Promis !» finit par dire le boxeur.

Désormais, comme Abadi Lyes, beaucoup de champions vivent dans l’indifférence totale, ils souhaitent vivre et être bien considérés, comme d’autres champions des autres disciplines sportives, car ils ont donné et veulent donner encore plus .