Le Sénégal sûr de terminer 1er du groupe B

Le Sénégal a assuré sa qualification aux quarts de finale de la CAN, avant-hier soir, en s’imposant face au Zimbabwe sur le score de deux buts à zéro.

Les Lions de la Téranga, qui avaient battus, lors de la première journée, la Tunisie, sur le même score (2 - 0), caracolent en tête du classement avec 6 points. Quels que soient les résultats des deux rencontres de la dernière journée, prévues ce lundi, le Sénégal est sûr de terminer à la 1re place du groupe B. Le match des Sénégalais face à l’Algérie n’étant qu’une simple formalité.

Néanmoins, le sélectionneur Aliou Cissé ne compte pas faire de «cadeau» aux Verts. «Nous allons aborder cette rencontre face à l’Algérie avec le même état d’esprit affiché lors des deux premiers matchs. Nous allons préparer cette rencontre de la même manière avec l’objectif de gagner», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Le coach sénégalais n’a pas raté l’occasion pour parler de l’équipe algérienne. D’après lui, il ne suffit pas d’avoir de bons éléments pour briller lors d’une CAN. «L’Algérie a pu le vérifier à ses dépens. Avoir les meilleurs joueurs ne veut nullement dire qu’on est capable de dominer le continent. Au-delà de la qualité des joueurs, il faut un plus pour jouer sur le continent, c’est ce que j’essaye d’inculquer à mon équipe», dira-t-il. En tout cas, le Sénégal est d’ores et déjà qualifié au prochain tour durant lequel il va affronter l’une des deux équipes qualifiées du groupe A.