Réagissez

Les revenus des sélectionneurs restent un sujet tabou sur lequel la Fédération algérienne de football (FAF) ne communique jamais.

La Fédération se contente d’annoncer la durée du contrat sans préciser le montant du salaire mensuel et les primes y afférentes. Pour le savoir, il faut aller à l’assaut du bunker sans toutefois avoir la certitude de lever le voile sur un sujet pas aussi sensible que le croient ceux qui cultivent le culte du secret. A quelle hauteur se situent les revenus du nouveau sélectionneur Georges Leekens ? En l’absence de transparence sur ce sujet, il n’y a pas mieux que le recours à gorge profonde pour percer ce secret d’Etat. Gorge profonde, qui est dans le secret des dieux du football, lâche le morceau et affirme : «Le salaire du coach belge a été communiqué par le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, aux membres du bureau fédéral réunis jeudi dernier à Sidi Moussa avec la recommandation expresse qu’il ne soit pas porté à la connaissance de l’opinion publique. Georges Leekens percevra 40 000 euros par mois.» C’est un membre du bureau fédéral, présent à la réunion de jeudi, qui l’a révélé. Dans la foulée, ce dernier a ajouté : «Christian Gourcuff émargeait à 65 000 euros/mois, c’est-à-dire près du double de ce que touchait le Serbe Milovan Rajevac (35 000 euros), alors que le traducteur venu dans ses bagages percevait une indemnité de 5000 euros...»

Au fait, pourquoi la FAF s’est toujours abstenue de communiquer sur ce chapitre, elle qui ne rate aucune occasion de mettre l’accent sur la transparence dans tout ce qu’elle entreprend ? Dans le championnat national (Ligue 1), il y a 22 joueurs qui perçoivent un salaire qui dépasse les 3 millions de dinars. Au taux de change officiel, cela avoisine les 25 000 euros. Le salaire de Georges Leekens est un peu plus élevé que celui des 22 cadors. Alors, pourquoi la FAF s’enferme-t-elle dans le carcan du secret ? L’un des plus importants attributs d’une fédération maison de verre est la transparence dans tous les actes et actions. C’est à l’aune de ce principe cardinal que sont classées les fédérations sur l’échelle de la transparence. A priori, la FAF n’est pas du même avis en cultivant encore le culte du secret qui est sa marque de fabrique.