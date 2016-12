Le Real Madrid arrache l’égalisation à Barcelone

Réagissez

Sergio Ramos a arraché l’égalisation pour le Real Madrid en toute fin d’un clasico ultra crispant à Barcelone (1-1) hier, en championnat espagnol, permettant à l’équipe de Zinédine Zidane de signer un 33e match sans défaite toutes compétitions confondues. Après ce choc suivi par 650 millions de téléspectateurs dans le monde, le Real, leader, fait donc la bonne opération en restant six unités devant son grand rival catalan. C’est à la 53e minute que Luis Suarez, prenant le meilleur sur Raphaël Varane, a débloqué le match d’une tête, à la suite d’un coup franc. Mais à la 90’, Sergio Ramos lui a répondu d’une tête également ! Le Real version Zizou n’est plus qu’à un match du record absolu de l’histoire du club dans une série sans défaite (34 matches en 1988-1989).

Des performances fantastiques pour le tout jeune entraîneur qu’est ZZ (44 ans). Cristiano Ronaldo, accusé de dissimulation fiscale par plusieurs médias européens, n’a pas livré un grand match, ratant même une occasion en toute fin de rencontre. Le Trésor public espagnol va d’ailleurs «réaliser les inspections opportunes» pour éclaircir la situation fiscale de CR7, a annoncé hier le secrétaire d’Etat au Budget. Selon les informations diffusées vendredi soir par douze médias européens, dans une enquête conjointe et tentaculaire baptisée «Football Leaks», Ronaldo est accusé d’avoir «dissimulé 150 millions d’euros dans les paradis fiscaux, grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les îles Vierges britanniques». Il demeure toutefois le grand favori pour le Ballon d’or qui sera décerné le 13 décembre par France Football.

Neymar arbore le maillot de Chapecoense

L’attaquant brésilien Neymar, star du FC Barcelone, s’est présenté au Camp Nou avant le clasico en portant sur l’épaule un maillot de l’équipe brésilienne Chapecoense, décimée lundi en Colombie dans un accident d’avion. Sur une vidéo diffusée par le Barça sur son site internet, on voit Neymar marcher dans les couloirs du stade avec le maillot vert du club brésilien plié sur l’épaule, l’écusson bien visible. Le drame subi par Chapecoense a déclenché une vague de solidarité dans le monde du sport et les matches de la 14e journée du championnat d’Espagne ce week-end, dont le clasico FC Barcelone-Real Madrid, ont été précédés d’une minute de silence à la mémoire des victimes. L’avion, qui s’est écrasé dans les montagnes colombiennes lundi soir, transportait l’équipe brésilienne vers Medellin, en Colombie, pour y affronter l’Atletico Nacional en finale aller de la Copa Sudamericana.

Le crash a fait 71 morts et déclenché mardi un deuil national au Brésil.