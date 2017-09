Le Real et Ronaldo trop forts pour Dortmund

Réagissez

Le Real Madrid, grâce à un doublé de Ronaldo qui poursuit son histoire d’amour avec la Ligue des champions, s’est imposé (3-1) mardi à Dortmund pour la première fois de son histoire.

Avec cette deuxième victoire en deux matches, le double tenant du titre se place idéalement, même si Tottenham compte également deux succès après son 3-0 à l’extérieur contre l’Apoel Nicosie. Dortmund, avec deux défaites en deux matches (1-3 à Wembley contre Tottenham en ouverture) a en revanche du souci à se faire. C’était la septième fois que le Real jouait contre Dortmund en Ligue des champions, et jamais encore les Espagnols n’avaient gagné un match sur la pelouse des Allemands (trois nuls, trois défaites).

Mais face au géant espagnol, les Allemands se présentaient avec humilité : «Les bonnes statistiques ne nous aideront pas à gagner le match», avait dit le champion du monde Mario Götze la veille. L’entraîneur des champions d’Espagne, Zinédine Zidane, qui avait perdu en 1997 une finale de Ligue des champions contre Dortmund avec la Juventus (3-1), n’avait pas pris non plus à la légère l’équipe qui enfile actuellement les buts comme des perles en championnat d’Allemagne.

«C’est difficile de jouer ici», avait-il prévenu avant le match : «Le plus important, c’est de se créer des occasions». Privé de Benzema, blessé, il avait fait confiance à son trio Isco-Ronaldo-Bale pour porter le danger devant. Derrière, en l’absence des deux arrières gauche de métier, Marcelo (cuisse) et du jeune Français de 19 ans Theo Hernandez (épaule), c’est le polyvalent Nacho qui occupait le couloir.

Ronaldo, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, a inscrit un doublé portant son capital buts à 110 unités. Cristiano Ronaldo a relégué du coup son adversaire direct, Lionel Messi, à 14 unités derrière. CR7, déjà auteur d’un doublé devant l’APOEL Nicosie (3-0) en ouverture de C1, totalise quatre buts cette saison, soit un de moins que l’actuel meilleur buteur Harry Kane, auteur d’un triplé pour Tottenham sur le terrain d’APOEL (3-0).

L’international algérien Yacine Brahimi a contribué pleinement à la grande sensation créée par le FC Porto face à Monaco (3-0), mardi soir en France, lors de la 2e journée, groupe G, de la Ligue des champions d’Europe de football. Dans une superbe forme, Brahimi s’est mis en évidence avec l’international camerounais Vincent Aboubakar (auteur de deux buts) et le Malien Moussa Margea (un but). D’ailleurs les trois joueurs ont mérité la note de 8 sur 10, attribuée par le journal français l’Equipe au trio africain, puisque grâce à eux, le FC Porto a réussi à étouffer l’AS Monaco auteur d’un jeu stéréotypé et d’une agressivité défensive absente.

L’international algérien s’est révélé, à nouveau, très efficace avec ses passes millimétrées qui pouvaient encore corser l’addition pour son équipe. «On mérite notre victoire. On voulait bien faire, on a été compacts pendant 90 minutes. On a bien géré ce match», s’est félicité Brahimi au micro de beIN Sports après la rencontre. Avec ce succès, les Dragons oublient leur défaite inaugurale à la maison face au Besiktas (1-3) et remontent à la 2e place du groupe. Dans l’autre match du groupe, le solide leader turc avec six points, Besiktas, s’est défait logiquement des Allemands de Leipzig 2-0.