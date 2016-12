Réagissez

Le Real Madrid, tenant du titre et déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, va chercher contre Dortmund la première place de son groupe, ce soir, tout comme la Juventus Turin, opposée au Dinamo Zagreb.

Dans le groupe E, Monaco (1er, 11 points) et Leverkusen (2e, 7 pts), déjà qualifiés, vont s’affronter dans un match sans enjeu. Les hommes de Leonardo Jardim sont assurés de finir à la première place de la phase de groupe. La «petite finale» du groupe opposera Tottenham et le CSKA Moscou pour une place... en Europa League. Le club londonien, troisième avec un point d’avance sur le CSKA, doit éviter une défaite à domicile face aux Moscovites pour continuer son aventure européenne en C3. Dans le groupe F, Le Real Madrid et Borussia Dortmund vont s’affronter pour la première place et des records. Le Real Madrid, tenant du titre, compte 11 points contre 13 à Dortmund, et doit impérativement l’emporter pour terminer en tête du groupe.

Dortmund, déjà qualifié tout comme son rival, peut se contenter d’un match nul pour conserver cette première place. Des records sont aussi en jeu dans cette rencontre. Le Borussia Dortmund n’aura besoin de marquer qu’une fois pour égaler le record de buts en phase de groupes (20 buts en 6 matchs) détenu conjointement par Manchester United, le FC Barcelone... et le Real.

Du côté du Real, la bande à Zidane peut égaler la meilleure série d’invincibilité de l’histoire du club : celle du technicien néerlandais Leo Beenhakker en 1988-1989 (34 matchs).

Dans le groupe G, FC Porto et Copenhague se disputeront le deuxième ticket qualificatif. En effet, il ne reste plus qu’un billet à prendre dans ce groupe, le premier étant en possession de Leicester, déjà qualifié et assuré de finir en tête. Porto (2e, 8 pts) et Copenhague (3e, 6 pts) vont s’affronter à distance, respectivement contre Leicester, et la lanterne rouge Bruges.

Si Porto possède deux points d’avance sur son rival, il est dans l’obligation de gagner contre le champion d’Angleterre en titre pour se qualifier, car un nul ne suffirait pas en cas de victoire de Copenhague en Belgique. Les Danois possèdent en effet une meilleure différence particulière (1-1 à Porto, 0-0 à Copenhague).

Enfin dans le groupe H, la Juventus vise la tête et Lyon l’exploit. La Juventus Turin (1er, 11 pts), déjà qualifiée, peut assurer la tête du groupe si elle l’emporte contre le Dinamo Zagreb ou fait aussi bien que Séville (2e, 10 pts), en déplacement à Lyon (3e, 7 pts). Séville et Lyon chercheront à glaner la deuxième place qualificative pour le tour suivant. Pour Lyon, il faudra toutefois réaliser un exploit. Car les hommes de Bruno Genesio, auteurs d’un parcours chaotique (2 victoires, 1 nul, 2 défaites), ont l’obligation de s’imposer contre Séville avec deux buts d’avance, ou plus, pour se qualifier. Tout autre résultat serait synonyme de 3e place pour les Lyonnais.

Programme :

Leverkusen (GER) - Monaco (FRA)

Tottenham (ENG) - CSKA Moscou (RUS)

Legia Varsovie (POL) - Sporting Portugal (POR)

Real Madrid (ESP) - Dortmund (GER)

FC Bruges (BEL) - FC Copenhague (DEN)

FC Porto (POR) - Leicester City (ENG)

Juventus (ITA) - Dinamo Zagreb (CRO)

Lyon (FRA) - FC Séville (ESP)