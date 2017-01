Réagissez

Coup d’arrêt au Real Madrid : affaibli par les blessures, le club madrilène a subi mercredi la première vraie déception de l’ère Zidane, un nul 2-2 à Vigo en quart retour de Coupe du Roi synonyme d’élimination après une défaite 2-1 à l’aller.

En un peu plus d’un an sur le banc merengue, tout avait souri à Zinédine Zidane avec trois trophées (Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Mondial des clubs). Le voilà confronté à sa première grosse déconvenue, le premier trophée perdu qui lui soit directement imputable. «Nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer, a réagi le technicien français, beau joueur. Je suis le responsable de l’équipe et nous allons continuer avec le même discours, en travaillant bien à l’entraînement et en nous battant dans les autres compétitions.»

La belle générosité de son Real n’a pas suffi mercredi soir : un coup franc somptueux de Cristiano Ronaldo (62’), puis une tête de Lucas Vazquez (90’) avaient pourtant entretenu les espoirs d’un Real qui n’a jamais désarmé. Mais le but contre son camp de Danilo (44’) et le tir placé de Daniel Wass (85’) ont qualifié les Galiciens, déjà demi-finalistes l’an dernier. Le Celta rejoint dans le dernier carré Alaves et l’Atletico Madrid, qui a éliminé Eibar un peu plus tôt (3-0, 2-2).

Le FC Barcelone et la Real Sociedad disputaient hier soir l’ultime billet après une victoire barcelonaise 1-0 à l’aller. Pour le Real, l’élimination subie mercredi est d’autant plus désagréable qu’elle intervient dix jours après la fin de sa folle série d’invincibilité, qui aura duré 40 matches, un record en Espagne.

Perdre un premier trophée cette saison n’est pas une bonne nouvelle pour «Zizou». Et avec cette contre-performance, les rêves de triplé Liga-Coupe-Ligue des champions s’envolent. Le Real reste néanmoins installé en tête de la Liga et continuera en février la défense de son titre en Ligue des champions avec un huitième de finale aller contre Naples.

Ultra-Offensif

Il est des déceptions dont il est plus facile de se remettre. Cette élimination semble en faire partie : l’équipe de Zidane, généreuse et ultra-offensive, n’a jamais désarmé mercredi et elle aura cru jusqu’au bout à l’exploit, malgré les nombreuses absences dans ses rangs. Voyant sa défense très dégarnie, Zidane a fait un pari osé avec une équipe très tournée vers l’attaque. Cela a offert un scénario débridé, fait de pertes de balles dangereuses, d’allers-retours incessants et d’occasions brûlantes.

Dans ce schéma, Cristiano Ronaldo aurait pu être le héros de son équipe : à la 26e minute, le quadruple Ballon d’Or a placé une tête puissante que le gardien galicien Sergio Alvarez a déviée sur sa transversale. Le ballon est revenu dans les pieds de Ronaldo qui a inexplicablement frappé sur le poteau face au but vide. Le Portugais s’est heureusement rattrapé à l’heure de jeu d’un coup franc magistral de près de 30 mètres dans le petit filet opposé (62’), égalisant après l’ouverture du score de Vigo sur un but contre son camp de l’infortuné Danilo (44’).

Le Real pourra s’en vouloir d’avoir gâché des balles pour mener 2-1 sur une tête plongeante de Sergio Ramos (67’) ou une reprise croisée de Benzema (68’). Au lieu de quoi, c’est Wass qui a donné un avantage décisif au Celta (85’) et l’assaut final du Real, symbolisé par l’égalisation de Lucas Vazquez (90’), n’a pas suffi.