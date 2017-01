Le Real de Zidane ou l’invincible armada

Réagissez

Zinedine Zidane

Qui arrêtera Zinédine Zidane et sa troupe ? Invaincu depuis 38 matches officiels, le Real Madrid espère poursuivre sa marche triomphale aujourd’hui devant Grenade pour égaler le record d’invincibilité du football espagnol (39 rencontres) et prendre le large en tête du championnat d’Espagne.

Le Real en quête d’éternité

Cette 17e journée de Liga peut permettre au Real de rentrer dans l’histoire : s’il ne perd pas au stade Santiago-Bernabeu aujourd’hui, le onze merengue égalera les 39 matches sans défaite enchaînés la saison dernière par le FC Barcelone de Luis Enrique. Cette série d’invincibilité confirme que Zidane a réussi sa mue comme entraîneur, un an après sa nomination sur le banc du Real le 4 janvier 2016. Cela fait désormais neuf mois que son équipe n’a plus mordu la poussière : sur cette période, la Maison blanche a remporté la Ligue des champions en mai, la Supercoupe d’Europe en août et le Mondial des clubs le mois dernier.

De quoi offrir peut-être à «ZZ» le titre de meilleur entraîneur FIFA de l’année 2016 lors de la cérémonie des «Best» prévue lundi à Zurich. De quoi aussi rêver d’effacer l’incroyable série de la Juventus Turin d’Antonio Conte, 43 matches d’invincibilité en 2011-2012, pour passer à la postérité. «Ce Real peut aller loin», a prévenu mercredi le défenseur madrilène Raphaël Varane. «On ne regarde pas les résultats qui ont été obtenus, même si on en est très contents. On essaie de regarder à l’horizon pour continuer», a-t-il ajouté.

Pour ménager ses hommes, Zidane n’hésite pas à faire des choix forts et la presse espagnole a été impressionnée par la prestation très aboutie mercredi contre Séville en Coupe du roi (3-0), malgré l’absence du trio offensif «BBC» (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo). Laissé au repos, Ronaldo reprendra la compétition aujourd’hui contre Grenade, a confirmé Zidane. L’entraîneur français sait que l’occasion est belle ce week-end : leader de Liga (37 pts, un match de moins), son Real peut espérer distancer certains de ses poursuivants, qui affrontent tous des équipes de haut de tableau.

Le Barça en terrain miné

Pour Barcelone, l’année a bien mal débuté. Les Catalans ont concédé une défaite sur fond de polémique arbitrale jeudi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (2-1) et ils vont devoir cravacher mercredi prochain en 8es de finale retour pour tenter de passer en quarts. Mais d’ici là, le déplacement demain soir à Villarreal en Liga ne sera pas non plus une partie de plaisir. Le club blaugrana (2e, 34 pts) comme le «sous-marin jaune» (3e, 29 pts) ont grand besoin de points pour ne pas perdre de vue leurs objectifs respectifs : le titre côté Barça, la qualification en C1 pour Villarreal.

Et même si, selon l’entraîneur Luis Enrique, les trois attaquants du trio «MSN» (Messi-Suarez-Neymar) sont revenus de leurs vacances de fin d’année «en meilleure forme qu’ils n’étaient partis», cela ne s’est pas vu à Bilbao. Luis Suarez a été éteint, Lionel Messi a certes marqué sur coup franc, mais il a été inhabituellement maladroit. Et seul Neymar a apporté le danger contre l’Athletic. Dans l’antre de Villarreal, de telles prestations en demi-teinte pourraient être très dangereuses...

Griezmann en reconquête

Lui aussi doit se ressaisir: Antoine Griezmann n’a plus marqué en Liga depuis neuf journées consécutives, soit depuis début octobre ! Cette inexplicable éclipse ne l’a pas empêché d’inscrire un but mardi à Las Palmas en Coupe du roi (2-0), mais l’attaquant français de l’Atletico Madrid doit mettre fin à sa série noire aujourd’hui à Eibar.

Avec «Grizi», les Colchoneros (6e, 28 pts) savent que ce déplacement sur le terrain du modeste club basque pourrait être décisif: puisque la Real Sociedad (5e, 29 pts) accueille le Séville FC (3e, 33 pts) ce soir, les quatre équipes qui précèdent l’Atletico au classement s’affronteront ce week-end. Surtout, ne pas manquer l’occasion !