«Le Rapid de Relizane demeure notre symbole»

Alors qu’il n’a que 37 ans, Belkacem Ahmed Mohamed, ce jeune retraité des rangs de l’ANP, voit grand et place le RCR comme patrimoine de toute la région de la Mina.

J’ai grandi dans un quartier populaire, l’ex-village nègre, j’ai vécu dans un milieu de promiscuité et notre seule joie de vivre était la «rawda», le RCR, a-t-il renchéri. «Nous attendions avec impatience les dimanches pour investir la «zeriba» (l’enclos) pour assister aux matchs et surtout soutenir dans toutes les circonstances notre favori, le RCR», a-t-il souligné aussi en se rappelant les Bentaleb, Lahmar, Bouguelmouna, Merzoug, Benabbou et bien d’autres, tous de grands noms ayant fait les joies de la galerie relizanaise.

Pour l’actuel du RCR, Ahmed reste sur une situation mitigée, même si, au fond de lui-même, il cache une certaine inquiétude. «Nous avons un bon groupe mené par un technicien qui n’est pas à présenter, mais les circonstances qu’on a vécues à l’entame du championnat nous ont sérieusement affectés», a-t-il dit, en gardant un brin d’espoir. Cependant, ce jeune féru aime voir le Rapid puiser dans son vivier. «Relizane n’est pas stérile, elle a toujours enfanté de grands hommes et de grands sportifs dont des footballeurs et il est temps pour que ses enfants se penchent sur la formation afin d’assurer l’épanouissement de notre espace sportif», a tonné Ahmed, qui voit aussi que le sportif est souvent sain d’esprit et qu’il est toujours dévoué pour servir son pays.