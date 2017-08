Réagissez

Comme il fallait s’y attendre, le président de la FAF, même s’il s’est publiquement engagé à s’occuper personnellement de l’atelier de l’arbitrage devant ce qu’il a trouvé à son arrivée comme cafouillage, a préféré, certainement après mûre réflexion et le passage-examen excellemment bien réussi des arbitres lors des «épreuves» de la 1re journée de championnat, confier la mission de piloter les affaires arbitrales à une commission à gestion collégiale. Cependant, il se réserve le droit ainsi que tous les membres du BF de «surveiller», comme le lait sur le feu, toutes les actions de la commission fédérale d’arbitrage pour qu’il n’y ait plus, dans l’exercice de ses «pouvoirs», de dérapage. D’aucuns considèrent que le président de la FAF a compris les rouages — particulièrement comment fonctionne l’arbitrage — en traçant à toutes les lignes rouges comme balisage. Pour aspirer gérer un secteur hautement sensible, il ne suffit pas d’avoir comme seule arme la «passion». Pour pouvoir maîtriser son sujet et son parterre, il faut avoir été adepte d’une très solide et multidimensionnelle formation.

Etre continuellement à la page nécessite d’être à l’écoute de ce qui tombe chaque seconde comme nouvelles informations. Qui cesse d’apprendre doit cesser d’enseigner. Car, après son dernier passage télévisé, d’intéressantes choses ont été dites concernant la gestion future de l’arbitrage avec une configuration révisée, tout cela avec de claires visées. D’après une lecture exhaustive, il en ressort qu’il n’y pas eu de changements de stratégie concernant le maintien au niveau de la commission du choix de la bipolarité. Pourquoi alors toute cette perte de temps et le feuilleton de mauvais aloi vécu par la famille arbitrale où beaucoup d’encre et de salive ont coulé durant tout l’été ? Le pourquoi de ces volte-face répétées ? Pourquoi ne s’attarde-t-on que sur des futilités ? Tout rentrera dans l’ordre cette fois et on fera comme si de rien n’était ? Tout le monde l’espère dans un souci de stabilité et de tranquillité.