Le président du comité internationale olympique Thomas Bach a félicité aujourd’hui le président du comité olympique algerien Mustapha Berraf suite a réélection.

Dans sa lettre l’allemand Bach a écrit "je vous adresse mes félicitations les plus sincères pour votre réélection à la tête du Comité Olympique et Sportif Algérien et de vous souhaiter tous mes vœux de succès pour ce nouveau quadriennal".