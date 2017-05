Réagissez

Thomas Bach, lors de sa visite à Alger l’année...

Quelques jours après sa réélection à la tête du Comité olympique et sportif algérien (COA), pour un second mandat de suite, Mustapha Berraf a reçu les félicitations du président du Comité international olympique (CIO), l’Allemand Thomas Bach.

Dans une lettre transmise au COA, le patron du CIO écrit : «Permettez-moi de vous adresser mes félicitations les plus sincères pour votre réélection à la tête du Comité olympique et sportif algérien et de vous souhaiter tous mes vœux de succès pour ce nouveau quadriennal. Sachez que votre CNO pourra compter, comme toujours, sur l’appui constant du CIO pour continuer de promouvoir et de développer le mouvement olympique dans votre pays et pour accomplir ses missions et ses activités au quotidien au service du sport et des athlètes algériens.»

Les félicitations du président du CIO interviennent après l’élection de Mustapha Berraf à l’issue de l’AG élective, qui s’est déroulée samedi dernier au siège du COA. Au cours de cette assemblée générale élective, Berraf a récolté 80 voix contre 45 pour son adversaire, Abdelhakim Dib. Tandis que Sid Ali Lebib, ancien judoka et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, a fini par renoncer avant l’entame de l’opération des élections. Lebib a critiqué les interférences de l’administration centrale des sports dans ces élections du COA.