Le président de la ligue de Biskra a tenté de s’immoler

Un fait inédit s’est produit dans le mouvement sportif national. Le président de la ligue de handisport de Biskra, Abbes Derbali (aveugle 100%), a tenté de s'immoler par l'essence lors de l'assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération de handisport (FAH), qui s’est déroulée samedi après-midi au centre de préparation de Souidania (Alger).

Fort heureusement, grâce à l’intervention des membres, le drame a été évité de justesse.

Derbali, âgé de 52 ans, a voulu se faire entendre en présence de tous les membres et des deux représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports. «J’ai fini par craquer car à l’entrée de la salle il y avait des personnes qui m‘ont provoqué. Suite à cela, je me suis aspergé d’essence.

Les membres se sont précipités et m'ont retiré la bouteille d’essence. Je suis outré par l’attitude du président de la FAH, Mohamed Hachefa, qui fait fi de la loi 13.05 et des articles 108 et 109. En plus, il ne veut pas nous écouter, ni ouvrir une porte au dialogue. En tant que handicapé visuel, je me mets à la place de tous les athlètes handicapés qui sont victimes de la hogra. Une athlète totalement dégoûtée m’a révélé que si Hachefa restait à son poste, elle mettrait fin à sa carrière. Au regard de cette triste situation, si le ministre n’intervient pas pour mettre de l’ordre au niveau de la Fédération de handisport, je vais quitter une fois pour toutes la présidence de la ligue de Biskra», explique Derbali.

Concernant l’adoption du bilan moral et financier par les membres de l’AG, Derbali affirme : «Le président de la FAH a usé de son statut pour diviser les membres, en vue de voter pour ses bilans. Je n'en suis pas surpris. Mais il a enfreint la loi en usurpant une griffe en son nom comme président de National Paralympic Olympic (NPC). Une plainte a été déposée à la police par un membre, Farid Naili, au sujet de cette affaire d’usurpation.»

A noter que l’AGO, qui a été interrompue plus de 20 minutes à la suite de cet incident, s’est tenue dans une ambiance tendue, où le discours prononcé par le président de la FAH a été sifflé et chahuté en présence de l’inspecteur général du ministère de la Jeunesse et des Sports.