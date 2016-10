Réagissez

La JSM Béjaïa est appelée à disputer un match capital ce week-end devant la formation de l’A Khroub dans le cadre de la septième journée du championnat de Ligue 2, la direction des Vert et Rouge de a décidé de jouer la carte de la motivation, en versant aux joueurs un mois de salaire et la prime du match remporté face à l’ASM Oran.

Une manière de mettre les joueurs devant leurs responsabilités pour bien réagir et renouer avec les succès après la défaite concédée lors de la précédente journée face à l’A Bou Saâda, qui avait coûté sa place de leader à la JSMB. D’ailleurs, lors de la séance de reprise des entraînements, le président Boualem Tiab était présent, il avait tenu un discours franc avec les joueurs, exigeant d’eux une bonne réaction lors des prochaines rencontres et d’éviter de céder d’autres points à l’avenir, surtout que la direction a mobilisé tous les moyens nécessaires pour réaliser l’objectif primordial, à savoir l’accession en Ligue 1.

C’est dire que les dirigeants n’admettront pas un autre faux pas, d’autant que le club occupe actuellement la troisième place au classement avec 11 points. A propos de cette rencontre qui attend les Béjaouis face à l’AS Khroub, le premier responsable de la barre technique, El Hadi Khezzar, a déclaré : «Nous sommes appelés à faire le maximum pour empocher les trois points. On n’a pas droit à l’erreur surtout que nous allons évoluer à domicile et devant notre public. Les joueurs doivent bien réagir et éviter les erreurs commises lors des précédentes rencontres.»