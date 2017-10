Le prélude à d’autres «grâces»

Réagissez

Le bureau fédéral de la FAF, réuni dimanche dernier au CTN de Sidi Moussa, a décidé la levée de la suspension touchant Abdelmadjid Yahi, président de l’US Chaouia, suspendu à vie depuis le mois de juin 2016 de toute activité en relation avec le sport.

Une première décision de «grâce» prononcée par l’actuel bureau de la FAF sous la conduite de Kheireddine Zetchi, qui a pris ses fonctions il y a tout juste sept mois, qui sera surtout le prélude à d’autres décisions du genre, qui seront annoncées au fur et à mesure dans les prochains jours.

En effet, selon une source proche de la FAF, le bureau fédéral s’attelle actuellement à éplucher toutes les décisions et notamment sanctions prononcées par l’ancien bureau à l’encontre de plusieurs personnalités et autres entités sportives.

Jugeant que plusieurs décisions prises par l’ancien bureau sont illégales, du moins sur le plan réglementaire et procédural, des responsables au sein des clubs, des arbitres et bien d’autres attendent de voir leur «affaires» traitées et être réhabilités. Selon nos sources, les suspendus par l’ancien bureau de la FAF ont déjà sollicité l’instance footballistique pour la réouverture de leur dossier.