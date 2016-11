Le podium en ligne de mire

Réagissez

L’Olympique de Médéa, de retour cette saison parmi l’élite après des années de purgatoire, réalise un très bon parcours en championnat et pourrait bien créer la surprise.

Posté à la 5e place au classement avec 17 points, l’Olympique de Médéa est bien parti pour intégrer le podium, dès ce soir, à l’issue de sa confrontation face au MO Béjaïa en match de mise à jour de la 5e journée du championnat de la Ligue 1. A trois points du podium, les poulains du coach Ahmed Slimani misent énormément sur cette joute face au MOB pour rejoindre le MCA (3e avec 20 points).

Invaincus depuis quatre matchs avec notamment trois victoires qui leur ont valu une remontée spectaculaire au classement, les Médéens ne veulent sous aucun prétexte rater cette occasion en or d’intégrer le podium. Intraitables chez eux, les coéquipiers de l’attaquant Mohamed Amine Hamia, meilleur buteur du championnat (6 buts), veulent rester sur leur lancée, en investissant dans la mauvaise passe des Béjaouis pour atteindre leur objectif. Une mission qui semble dans les cordes des Médéens, bien partis pour aligner un troisième succès de suite, et prolonger leur série d’invincibilité, avec en prime accrocher le podium.

Opération de rachat pour les Crabes

Les Crabes du MO Béjaïa vont entamer leur parcours marathonien à partir d’aujourd’hui, à l’occasion de ce périlleux déplacement à Médéa pour affronter l’OM local. Un match qui revêt une grande importance pour les Béjaouis qui n’auront pas droit à l’erreur et qui doivent se racheter du dernier faux pas concédé à domicile face au MC Oran, d’autant plus qu’ils sont lanterne rouge au classement avec sept points à leur actif. Un match délicat, notamment avec les nombreuses défections, où pas moins de cinq éléments manqueront à l’appel, à savoir Messaâdia et Belkacemi (blessure), ainsi que Yesli, Péterongal et Touati qui boudent toujours. Par ailleurs, Bencherifa et Athmani devraient être titularisés. Le capitaine Yaya accorde beaucoup d’importance à ce match : «Nous avons intérêt à revenir avec un bon résultat de Médéa au vu de notre position au classement. Certes, la tâche est difficile devant une bonne équipe de l’OM, mais on est décidés à relever le défi pour améliorer notre classement.» La direction compte jouer la carte de la motivation pour pousser les joueurs à réussir un bon résultat.