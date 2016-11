Le onze probable de Leekens

Réagissez

Ce sera un onze légèrement remanié qui effectuera son entrée aujourd’hui sur la pelouse du stade d’Uyo face au Nigeria. Les supporters des Verts se sont posé beaucoup de questions, notamment à propos du compartiment défensif. Les nombreux cas de blessures ont également compliqué la tâche du coach.

Finalement, Leekens a décidé d’apporter des changements en défense où il évoluera probablement avec une sentinelle. Et cette mission sera confiée à Medjani. La charnière centrale sera, quant à elle, composée de Belkaraoui et Mandi. A gauche, il n’y aura pas de changement puisque Faouzi Ghoulem sera finalement opérationnel pour ce match. Le joueur était blessé et le staff avait même convoqué Bendebka dans l’éventualité d’un forfait. Par contre, c’est à droite que le problème se pose avec acuité. Cette fois-ci, Zeffane, dont les précédences prestations n’ont pas convaincu, n’est pas là. Sa méforme a été remarquée par plus d’un. Et le coach n’avait pas beaucoup de solutions. Selon des indiscrétions, c’est le Sétifien Ziti qui sera incorporé dans ce poste. C’est sans surprise que la récupération sera confiée au duo Taider-Bentaleb. Ce dernier était absent lors du précédant match face au Cameroun. Il fait donc son come-back. En attaque, Leekens pourra «sacrifier» Feghouli, comme l’a fait son prédécesseur Rajevac. Il y a donc fort probablement Brahimi, Mahrez et Slimani. Feghouli ne joue que rarement avec son club anglais West Ham. A moins d’un changement de dernière minute, c’est ce onze qui devra faire son entrée aujourd’hui face aux Super Eagles.