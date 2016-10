Le nouveau sélectionneur face à la presse ce mardi

Réagissez

Le nouveau sélectionneur national, Georges Leekens, animera une conférence de presse ce mardi 1er novembre (11h), au niveau de la salle des conférences du Complexe olympique Mohamed Boudiaf d’Alger.

Le belge profitera également de cette occasion pour rendre public la liste des joueurs qui seront convoqués pour le match Nigeria – Algérie, programmé pour le 12 novembre, comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Leekens s’exprimera certainement aussi sur les objectifs qui lui ont été assignés par le président de la fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, pour son second passage à la tête des Verts, après celui de 2003.

Il faut rappeler que le nouveau sélectionneur a adressé un massage aux algériens à travers le site Internet de l’instance fédérale. Celui-ci s’est dit «fier» d’être une nouvelle fois sélectionneur de l’équipe algérienne. «Nous avons une bonne équipe. nous allons tous faire pour se qualifier au Mondial 2018 et réussir un bon parcours lors de la CAN 2017 du Gabon», avait-il déclaré, avant d’ajouter : «Il faudra se donner à fond pour réussir les objectifs. Les joueurs et les membres du staff sont motivés pour réussir cette mission». Il faut rappeler que Georges Leekens est venu en remplacement du serbe Melovan Rajevac dont le passage à la tête des Verts a duré moins de trois mois. Il a signé un contrat qui court jusqu’en 2019.