Alors que le 25e Championnat du monde de handball a pris fin avec la victoire finale de la France sur la Norvège (33-26), c’est l’occasion pour Hassan Moustapha, président de la Fédération internationale de handball (IHF), de dresser un premier bilan. L’Egyptien de 71 ans se félicite de la réussite de ce mondial.

Quel bilan tirez-vous de ce Mondial qui vient de s’achever en France ?

Nous sommes heureux de l’organisation de ce championnat du monde. Au nom de l’IHF, je suis reconnaissant à la Fédération française et au comité d’organisation pour leur professionnalisme. Je tiens aussi à remercier le public qui a joué son rôle dans ce mondial. Vingt-quatre pays ont participé à cette compétition qui a été diffusée dans 183 pays.

Ce championnat du monde a-t-il dépassé vos espérances ?

Nous sommes très satisfaits. J’ai dit à mon staff que le plus important est le feed-back provenant des équipes, des joueurs, des entraîneurs et des arbitres. Ils sont très contents de ce qui s’est passé en France. Nous avons enregistré 539 943 spectateurs tout au long des 84 matches disputés. Le public français aime ce sport. C’est un point fondamental.

Vous disiez lors de la conférence de presse à l’ouverture du tournoi que le handball était devenu mondial avec les nouvelles équipes venant des différents continents. Etes-vous déçu que l’Europe continue de dominer outrageusement ce sport ?

Nous travaillons jour et nuit pour développer notre sport à travers le monde. Cela dit, les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Quand on regarde les performances de certains pays, on constate qu’en huitièmes de finale le Brésil n’a perdu que d’un but face à l’Espagne ou que l’Egypte n’a été devancée par la Croatie que de deux unités. Aujourd’hui, le niveau se resserre. C’est le plus important pour nous. Cela prend un peu de temps, mais on peut dire qu’on a de bonnes nations en dehors de l’Europe.

Comment comptez-vous accélérer le développement du handball dans ces pays ?

Nous avons trois types de projets différents. Un avec les top-nations comme la France, l’Allemagne…., un autre avec les pays de la catégorie intermédiaire, y compris ceux qui sont en Europe, et un dernier pour ceux qui ont besoin de se développer.

Qu’avez-vous pensé des performances des pays arabes dans cette compétition ?

Je peux affirmer que le handball est le sport numéro un pour les sports collectifs dans les pays arabes. Si on le compare avec le football ou le basket-ball, le nombre de nations qualifiées pour ce championnat du monde, on s’aperçoit que le monde arabe peut se targuer d’avoir cinq ou six pays représentés.