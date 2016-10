Réagissez

Le Nigeria, grand absent de la CAN-2017 au Gabon, a bien entamé les éliminatoires du Mondial 2018 en battant la Zambie chez elle, au stade Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, sur le score de 2 à 1, pour le compte de la première journée du groupe B.

Les Super Eagles ont fait la différence en première mi-temps grâce aux réalisations de Iwobi (32’) et Iheanacho (42’). La Zambie, qui a évolué avec la majorité des joueurs locaux, a réduit la marque en seconde période par Mbesuma (71’). Elle a dominé le reste de la partie et aurait pu égaliser. Finalement, les Nigérians ont bien tenu le coup et engrangent les trois points qui les placent en tête du groupe B. Le Nigeria recevra lors de la deuxième journée l’Algérie dans un match décisif.