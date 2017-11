Le Nigeria aujourd’hui à Constantine

Réagissez

L’équipe nationale du Nigeria arrivera aujourd’hui à Constantine, en provenance du Maroc où elle était en stage depuis le 6 novembre, en vue du match de demain face aux Verts, prévu au stade Chahid Hamlaoui, pour le compte de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2018. L’entraîneur allemand des Super Eagles, Gernot Rohr, avait fait appel à 24 éléments, dont le capitaine Obi Mikel et Ahmed Musa. Mais à la dernière minute, il a remplacé Ogenyi Onazi et Moses Simon, tous deux blessés, par Kenneth Omeruo et Olanrewaju Kayode. En somme, le coach a fait déplacer son équipe type avec la ferme intention de l’emporter. «Nous ferons de notre mieux et donnerons le meilleur pour nous mettre dans l’ambiance de la Coupe du monde de la FIFA», avait déclaré le président de la Fédération du Nigeria de football, Amaju Pinnick.

Les Super Eagles, leaders du groupe B avec 13 points, qualifiés officiellement à l’issue de la précédente journée, quitteront l’Algérie samedi en direction de la Russie. Obi et ses coéquipiers devront disputer, le 14 novembre dans la ville russe de Krasnodar, un match amical face à l’Argentine.