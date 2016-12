Réagissez

L’équipe du NA Hussein Dey a confirmé encore une fois qu’elle est la bête noire du Paradou AC puisqu’elle n’a jamais perdu contre cette même formation aussi bien en coupe d’Algérie qu’en championnat lorsque les deux équipes évoluaient ensemble en Division 1.

Même si hier le Nasria a dû attendre la série des tirs au but pour arracher son billet pour les quarts de finale. En effet, les deux équipes s’étaient neutralisées au bout des 120 minutes dans un match qui n’a pas tenu ses promesses. Les deux formations, visiblement hantées par la peur de perdre, n’ont pas été trop menaçantes devant les bois et se sont contentées de gérer le match. Le Paradou a certes monopolisé le ballon au milieu du terrain, mais sans trop inquiéter le portier husseindéen Merbah. Les deux seules occasions qui méritent d’être signalées ont eu lieu durant les prolongations, une de chaque côté.

La première est signée Ouhadda qui venait d’effectuer son entrée, il a raté le cadre alors qu’il était seul face au gardien de but Moussaoui.

La seconde est à mettre à l’actif des Pacistes, œuvre de Benyoucef qui lui aussi ratera le cadre après une belle combinaison. Dans les ultimes minutes, l’entraîneur Alain Michel incorpore le portier Doukha, qui parviendra à propulser son équipe au prochain tour en arrêtant le dernier tir du PAC, à la grande joie des supporters Sang et or.