Le NAHD veut sa première, le MCA pour la confirmation

Deux matches avancés, comptant pour la quatrième journée de Ligue 1 professsionelle auront lieu aujourd’hui à 17h45 avec les confrontations NA Hussein Dey–MC Alger et MC Oran–USM Bel Abbès.

Au stade du 5 Juillet, les Nahdistes de Youcef Bouzidi tenteront d’obtenir leur premier succès sur le terrain devant le MC Alger après leur victoire sur tapis vert, lors de la première journée face au RCR, en déplacement. La tâche ne sera pas aisée, surtout que le MCA reste sur un succès en finale de Coupe d’Algérie remporté devant les Husseindéens. Mais les coéquipiers de Gasmi espèrent contrarier les plans du leader mouloudéen grâce à leur fougue et leur motivation.

Pour Djamel Menad, son team a réalisé un début de saison parfait et il espère que ses joueurs ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Avec la richesse de l’effectif des Vert et Rouge, beaucoup les placent favoris afin d’aligner leur second succès dans un derby après leur première victoire acquise devant l’USMH (2-1).

Au stade Ahmed Zabana, le MC Oran — qui partage la première place du classement avec l’USM Alger, le MC Alger et l’ES Sétif — veut signer sa troisième victoire de suite. En tout cas, les Oranais auront certainement les faveurs des pronostics devant le promu, l’USM Bel Abbès. Ce dernier se cherche toujours, comme en témoignent ses deux points seulement récoltés, à domicile, respectivement face à l’USM Harrach et le NA Hussein Dey.