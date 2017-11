Le NAHD s’impose devant le MCA

Réagissez

Deux confrontations comptant pour les matchs avancés de la 11e journée se sont déroulés hier. Le NA Hussein Dey s’est imposé au stade du 20 Août 1955 d’Alger devant le MC Alger.

C’est le remplaçant Boulaouidet qui a inscrit le seul but de la partie à la 90’. Le NAHD a ainsi mis fin à une série de 5 matchs sans succès. Le MCA voit, pour sa part, sa série de 3 victoires consécutives prendre fin. C’est également la seconde défaite des poulains de Bernard Casoni au stade du 20 Août 1955 après celle concédée devant le CRB. Après ce résultat, les Nahdistes se hissent à la 8e place qu’ils partagent avec l’USM Bel Abbès et la JS Kabylie avec 13 points. Quant au Mouloudia, il conserve la cinquième position en compagnie du CRB avec 14 unités. La seconde confrontation a vu le Paradou AC remporter le choc des promus devant l’US Biskra. C’est le joueur Messibah qui marque l’unique but du PAC à la 47’. A la faveur de ce résultat, le PAC se hisse à la seconde place du classement qu’il partage avec la JS Saoura avec 17 points. L’USB reste à la 14e place avec 9 points. Le reste de la 11e journée se poursuivra ce samedi avec les chocs USM Alger – CS Constantine et JS Kabylie – CR Belouizdad.