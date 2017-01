Réagissez

Le musée olympique algérien est né, et il a été inauguré hier après-midi par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh et par Mustapha Berraf, président du Comité olympique algérien.

Les présidents Lassana Palenfo de l’Association des Comités nationaux olympiques africains (ACNOA) et Ahmed Nasser, de l’Union des confédérations sportives africaines, (UCSA) étaient présents. Tout comme cinq présidents des comités olympiques du Mali, Bénin, Libye, Burkina Faso, Cap-Vert et le secrétaire général du Comité olympique sénégalais. Cette cérémonie a également vu la présence des anciens médaillés olympiques algériens. Il s’agit de Noureddine Morceli, Nouria Benida, Abderahmane Hammad, Mohamed Allalou.

Pour marquer l’histoire du sport algérien, ils ont contribué à l’exposition du musée avec leurs diverses équipes sportives. Même s’ils ont raté ce rendez-vous, les souvenirs olympiques des athlètes Hassiba Boulmerka, et Taoufik Makhloufi étaient bien exposés. D’autres expositions ont agrémenté le musée, à l’image de la Coupe d’Afrique des nations de football de 1990.

Le musée abrite aussi l’Académie olympique, qui été lancée en février 2016 par Thomas Bach, président du CIO. Le tout a été construit en un temps record de huit mois par la société turque ARCI Construction qui s’est engagée financement dans ce projet à hauteur de 50%. L’architecte et sponsor de cet ouvrage est l’œuvre du jeune Algérien Lyes Achour. C’est véritable lieu de mémoire du sport algérien «Ce musée va préserver notre identité sportive et va garder en mémoire les moments forts de l’histoire du sport algérien. Notre souhait est que ce temple du sport soit le lien avec les anciens et la future génération de nos sportifs», nous a déclaré Mustapha Berraf, le président du Comité olympique algérien.